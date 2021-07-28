【職場你點睇】3日內有8個同事遞辭職信　公司係咪有古怪？

相信打工數年的人士，身邊有同事轉工已經是很平常的事。不過，如果短時間內有多位同事集體辭職，留下的同事應該或多或少都會感到心慌意亂。近日，有網民分享指，公司3日內有8位同事接連遞辭職信，讓他開始不安，於是上網尋問到底自己應該去或留呢？網友的意見當然有走亦有留，認為要走的原因是太多同事離開，留下的同事工作量必定大增，而且不確定公司能夠短時間請到人；認為留下的，則是有人走，希望自己可以升職。

就這個議題問一問回應，到底一間公司短時間內有多人同時離職，大家的看法是如何呢？

■公司短時間內有多人同時離職係咪有古怪？■

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其實在職場上有人加入有人走是正常不過的事，不是如果公司太大的變動，對於打工仔而言都是不安全感的來源。所以在短時間內有多人離職，作為打工仔亦應該要有一定的敏感度，了解公司內部發生的事，從而衡量何去何從。同一時間，每個人對於工作的依賴程度亦有所不同，若你是家中的經濟支柱，當然不可以說走便走，要計劃好才作出下一步的行動。



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責任編輯：陳玉蓮

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