  • 31°C
香港時間 : 2021728日 (週三) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】朗豪坊消費每滿$300即抽獎　用消費券支付工具抽獎次數Double up

精明消費 17:10 2021/07/28

分享：

首期的電子消費券將於本周日（8月1日）開始派發，大家諗好點用消費券未？朗豪坊將於8月4日起一連2個月推出日日有獎消費抽獎活動，有機會贏取朗豪坊商場現金禮券、會員積分等20,000份豐富獎品。

消費者由8月4日起至10月3日以電子支付工具於場內單一消費滿300元並成為LP CLUB會員，消費同日的7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個。8月4日起至10月10日，憑應用程式內已換領的代幣，更可以在朗豪坊APP內抽即中獎，每個代幣可抽獎一次，顧客可選擇單日使用或累積使用。

用消費券支付工具多一個抽獎機會

電子支付方式包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、Tap & Go拍住賞等，使用4大指定電子消費券支付工具更可額外換領多一個抽獎代幣。

抽獎獎品包括10,000元朗豪坊商場現金禮券（名額30個）、100,000會員積分（名額30個）、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機（價值13,888元）、香港海洋公園門票及指定朗豪坊餐飲及美容商戶禮品及現金券等，隨時使300元贏走10,000元商場現金禮券！

    點擊圖片放大

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

著數優惠 門票 電子支付 公園 電子消費券 微信支付 海洋公園 商場 美容 支付寶

上一篇文章

【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠　消費滿$2,000送$1,000購物券

下一篇文章

【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠　單次消費滿500元即「得米」1公斤
【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠　單次消費滿500元即「得米」1公斤
【5000元消費券】HomeSquare推出四重優惠　24折買限量套裝兼送禮券
【5000元消費券】HomeSquare推出四重優惠　24折買限量套裝兼送禮券
【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金　限時優惠全單88折
【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金　限時優惠全單88折
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【職場奇聞】疫情後掀起大離職潮！　美國400萬人辭職不幹
【職場奇聞】疫情後掀起大離職潮！　美國400萬人辭職不幹
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月28日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月28日）