【5000元消費券】朗豪坊消費每滿$300即抽獎　用消費券支付工具抽獎次數Double up

首期的電子消費券將於本周日（8月1日）開始派發，大家諗好點用消費券未？朗豪坊將於8月4日起一連2個月推出日日有獎消費抽獎活動，有機會贏取朗豪坊商場現金禮券、會員積分等20,000份豐富獎品。



消費者由8月4日起至10月3日以電子支付工具於場內單一消費滿300元並成為LP CLUB會員，消費同日的7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個。8月4日起至10月10日，憑應用程式內已換領的代幣，更可以在朗豪坊APP內抽即中獎，每個代幣可抽獎一次，顧客可選擇單日使用或累積使用。

用消費券支付工具多一個抽獎機會

電子支付方式包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、Tap & Go拍住賞等，使用4大指定電子消費券支付工具更可額外換領多一個抽獎代幣。

抽獎獎品包括10,000元朗豪坊商場現金禮券（名額30個）、100,000會員積分（名額30個）、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機（價值13,888元）、香港海洋公園門票及指定朗豪坊餐飲及美容商戶禮品及現金券等，隨時使300元贏走10,000元商場現金禮券！

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責任編輯：陳玉蓮

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