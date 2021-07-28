【移民加拿大】加國今年將吸納逾40萬新永久居民　有望創歷史新高

加拿大早前公布新增兩條港人永久居留途徑，希望能吸納年輕港人到當地發展。為解決人口老化、疫後復甦的問題，加拿大近年積極吸納新移民。據《環球郵報》報道，加拿大今年將達成吸納40.1萬名新永久居民，創下歷史新高。

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加國今年將吸納逾40萬新永久居民

報道指，即使加拿大在疫情期間採取封關措施防疫，但無阻加拿大朝着創紀錄的移民水平邁進。加拿大移民、難民和公民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，在6 月時，該部門處理45,100份永久居留申請， 同月，加拿大迎來了35,600名新永久居民。

門迪奇諾相信，今年加拿大將實現新增40.1萬名永久居民的目標，這將是有史以來最多，有望 打破1913年40,810名的歷史紀錄 。

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受新冠肺炎疫情影響，加拿大在2020年僅迎接了18.4萬名永久居民，遠遜於34.1萬名的目標。政府於今年4月宣布，計劃向9萬多名留學生及臨時外國工人授予永久居民身份，他們需從事醫療保健和其他被視為必要的職業，如農業、建築和送貨服務。

聯邦政府更承諾，在隨後的2022年和2023年，每年將增加1萬個新永久居民配額，使新永久居民目標分別達到41.1萬和42.1萬名，以應對去年疫情期間的未能達標的情況。

責任編輯：李瑩

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