  • 30°C
香港時間 : 2021728日 (週三) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民加拿大】加國今年將吸納逾40萬新永久居民　有望創歷史新高

美加 17:50 2021/07/28

分享：

加拿大早前公布新增兩條港人永久居留途徑，希望能吸納年輕港人到當地發展。為解決人口老化、疫後復甦的問題，加拿大近年積極吸納新移民。據《環球郵報》報道，加拿大今年將達成吸納40.1萬名新永久居民，創下歷史新高。

【加國家庭團聚移民 今年創紀錄新增3萬名額：按此

加國今年將吸納逾40萬新永久居民

報道指，即使加拿大在疫情期間採取封關措施防疫，但無阻加拿大朝着創紀錄的移民水平邁進。加拿大移民、難民和公民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，在6月時，該部門處理45,100份永久居留申請，同月，加拿大迎來了35,600名新永久居民。

門迪奇諾相信，今年加拿大將實現新增40.1萬名永久居民的目標，這將是有史以來最多，有望打破1913年40,810名的歷史紀錄

【加拿大樓市泡沫風險全球第二　後疫情央行加息收水添隱憂：按此

受新冠肺炎疫情影響，加拿大在2020年僅迎接了18.4萬名永久居民，遠遜於34.1萬名的目標。政府於今年4月宣布，計劃向9萬多名留學生及臨時外國工人授予永久居民身份，他們需從事醫療保健和其他被視為必要的職業，如農業、建築和送貨服務。

聯邦政府更承諾，在隨後的2022年和2023年，每年將增加1萬個新永久居民配額，使新永久居民目標分別達到41.1萬和42.1萬名，以應對去年疫情期間的未能達標的情況。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 移民攻略

相關文章

加拿大樓市泡沫風險全球第二　後疫情央行加息收水添隱憂
2021/07/12
加拿大樓市泡沫風險全球第二　後疫情央行加息收水添隱憂
【移民加拿大】加國便利港人移民新簽證　啟動3個月收近6000申請
2021/05/21
【移民加拿大】加國便利港人移民新簽證　啟動3個月收近6000申請
【移民加拿大】加國新增兩條港人永久居留途徑　在當地大專畢業或工作可申請
2021/06/09
【移民加拿大】加國新增兩條港人永久居留途徑　在當地大專畢業或工作可申請
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
2021/06/10
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？

你可能感興趣

加拿大樓市泡沫風險全球第二　後疫情央行加息收水添隱憂
13:25 2021/07/12
加拿大樓市泡沫風險全球第二　後疫情央行加息收水添隱憂
【移民加拿大】加國便利港人移民新簽證　啟動3個月收近6000申請
16:49 2021/05/21
【移民加拿大】加國便利港人移民新簽證　啟動3個月收近6000申請
【移民加拿大】加國新增兩條港人永久居留途徑　在當地大專畢業或工作可申請
11:23 2021/06/09
【移民加拿大】加國新增兩條港人永久居留途徑　在當地大專畢業或工作可申請

最新專欄文章 更多

【BNO移民英國】倫敦市長歡迎港人移居　市政府將撥90萬英鎊助求職覓居
2021/07/23
【BNO移民英國】倫敦市長歡迎港人移居　市政府將撥90萬英鎊助求職覓居
【移民加拿大】加國家庭團聚移民　今年創紀錄新增3萬名額
2021/07/22
【移民加拿大】加國家庭團聚移民　今年創紀錄新增3萬名額
【BNO移民英國】調查：移英港人逾6成帶同子女　逾7成家庭擁逾百萬資產
2021/07/19
【BNO移民英國】調查：移英港人逾6成帶同子女　逾7成家庭擁逾百萬資產
【移民加拿大】中港人士愈高薪高學歷愈想移加？　調查：逾4成港人家庭月入超過5萬元
2021/07/12
【移民加拿大】中港人士愈高薪高學歷愈想移加？　調查：逾4成港人家庭月入超過5萬元
【BNO移民英國】LOTR安排7月19日屆滿　其後移居入境需先申請BNO簽證
2021/07/09
【BNO移民英國】LOTR安排7月19日屆滿　其後移居入境需先申請BNO簽證
移民 加拿大

下一篇文章

【BNO移民英國】倫敦市長歡迎港人移居　市政府將撥90萬英鎊助求職覓居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民加拿大】中港人士愈高薪高學歷愈想移加？　調查：逾4成港人家庭月入超過5萬元
【移民加拿大】中港人士愈高薪高學歷愈想移加？　調查：逾4成港人家庭月入超過5萬元
【移民加拿大】加國今年將吸納逾40萬新永久居民　有望創歷史新高
【移民加拿大】加國今年將吸納逾40萬新永久居民　有望創歷史新高
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
【BNO移民英國】調查：移英港人逾6成帶同子女　逾7成家庭擁逾百萬資產
【BNO移民英國】調查：移英港人逾6成帶同子女　逾7成家庭擁逾百萬資產
【移民加拿大】加國家庭團聚移民　今年創紀錄新增3萬名額
【移民加拿大】加國家庭團聚移民　今年創紀錄新增3萬名額
【BNO移民英國】港人移民英國10大居住地　曼徹斯特奪冠
【BNO移民英國】港人移民英國10大居住地　曼徹斯特奪冠