【消費優惠】賀張家朗奪金：KFC買一人套餐送葡撻　火鍋本色北角店晚市全單8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：買一人套餐送葡撻

為慶祝奧運花劍代表張家朗成功在奧運奪金，由7月28日至8月1日，於KFC惠顧M1至M3一人套餐，即送經典葡撻一件。數量有限，送完即止。

此優惠只適用於全綫香港肯德基分店，惟不適用於旺角山東街、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店。優惠只適用於上午11時後使用。優惠可於堂食或外賣自取時使用，但不適用於好味速遞及好味速遞自取。

2. 火鍋本色北角店：晚市全單8折

又係金牌優惠！為慶祝港隊花劍代表張家朗為香港勇奪金牌，於火鍋本色北角店打邊爐，晚市全單享8折，名字叫「家朗」全單半價！最後今日！

如需享用「家朗」優惠，需出示身份證明文件。

本色鍋品料理

營業時間：11:30am至3:00pm；5:30pm至11:30pm

地址：北角丹拿道18號3-5號舖

電話：2337 9668

3. AIGLE：指定產品低至5折

由即日起，登記成為AIGLE會員，購買指定精選貨品低至半價，全單更可享額外9折優惠。

網購網站

撰文：hket小編

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