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【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠　消費滿$2,000送$1,000購物券

精明消費 17:30 2021/07/28

分享：

市民最快可於8月1日領取第一期電子消費券，不同商場都爭先推出優惠，希望可以分一杯羹。沙田新城市廣場繼早前推出的消費券登記優惠外，現時更推出「2,000元雙重賞」及「全年慢慢搣．一路密密賞」，消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券。

【領展推第二擊消費券優惠　單次消費滿500元即「得米」1公斤：按此

在8月1日至9月30日期間，逢星期五、六、日及公眾假期推出「2,000元雙重賞」，只要以合資格電子錢包即日消費滿指定金額，即可獲不同的商戶禮券，最多可累積4張來自不同商戶單據。

消費券及消費額 以合資格電子錢包即日消費滿2,000元 以合資格電子錢包即日消費滿5,000元 以合資格電子錢包即日消費滿7,000元
消費券組合內容

送1,000元購物消費券

  • 500元國際時裝消費券
  • 100元潮流服飾消費券
  • 100元三期時裝消費券
  • 100元運動服飾消費券
  • 100元美妝消費券
  • 100元Movie Town消費券

送1,500元購物消費券

  • 500元三期珠寶/鐘錶/飾品消費券
  • 100元潮流服飾消費券
  • 100元x 2三期時裝消費券
  • 100元美妝消費券
  • 100元三期美妝消費券
  • 100元運動服飾消費券
  • 100元兒童服飾消費券
  • 100元一田百貨消費券
  • 100元 Log-On消費券
  • 100元Movie Town電影禮券

送700元指定商戶購物禮券

  • 500元Club Monaco禮券
  • 100元Aveda禮券
  • 100元Apivita禮券

另外，會員可享積分雙倍禮遇，場內消費滿2,000元加500積分即可領取消費券雙倍積分Pass，4,000積分隨時入戶。

另外，新城市廣場亦與4大支付營運商聯手推出「全年慢慢搣．一路密密賞」，合共推出5項消費券回贈優惠，優惠適用於8月1日至12月31日：

以指定合資格營運商即日電子消費 兌換商戶禮券內容
使用WeChat Pay HK消費滿300元 20元餐飲禮券，惠顧滿50元即可使用
使用八達通、拍住賞Tap & Go、AlipayHK消費滿500元
使用八達通餐飲消費滿600元 30元新地商場電子贈券
使用WeChat Pay HK消費滿800元 50元美妝或運動服飾禮券，消費滿100元即可使用
使用八達通、拍住賞Tap & Go、AlipayHK消費滿1,000元

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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