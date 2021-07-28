▲ 【5000元消費券】HK Express單程機票288元起 覆蓋27條航綫 可用消費券購買

為慶祝香港國際旅遊展即將開鑼，HK Express推出超值票價優惠，單程票價只需288元起，適用於27條航綫，同時接受以微信支付和Tap & Go「拍住賞」的方式付款，讓市民可用消費券購買機票。

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單程票價288元起 接受用消費券付款

「香港國際旅遊展優惠」推廣由7月29日早上9時至8月8日晚上11時59分，單程票價只需288元起，旅遊日期由2021年11月1日開始，至2022年6月30日結束，可更彈性地為疫情過後的首個外遊進行籌劃。

除了票價優惠外，在網上預訂機票時，旅客只需選擇「靈活飛」票價類別，即可以「自由飛」的價格免費升級尊享「靈活飛」的禮遇，於2022年12月31日或之前出發，即可享無限次免費更改航班。同時可享有快捷登機安排、優先辦理登機手續和優先處理託運行李服務。

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因應旅客在疫情期間出遊，HK Express更會向2021年年底或之前出發的旅客提供「免費COVID-19旅遊保險計劃」以作保障。

同時，HK Express的官網經已引入微信支付和Tap & Go「拍住賞」作為付款方式，讓旅客可以使用5,000元電子消費劵購買機票。

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責任編輯：李瑩

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