  • 33°C
香港時間 : 2021728日 (週三) 14:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買

精明消費 13:40 2021/07/28

分享：

【5000元消費券】HK Express單程機票288元起　覆蓋27條航綫　可用消費券購買

為慶祝香港國際旅遊展即將開鑼，HK Express推出超值票價優惠，單程票價只需288元起，適用於27條航綫，同時接受以微信支付和Tap & Go「拍住賞」的方式付款，讓市民可用消費券購買機票。

【領展推消費券優惠 單次消費滿500元即「得米」1公斤：按此

單程票價288元起　接受用消費券付款

「香港國際旅遊展優惠」推廣由7月29日早上9時至8月8日晚上11時59分，單程票價只需288元起，旅遊日期由2021年11月1日開始，至2022年6月30日結束，可更彈性地為疫情過後的首個外遊進行籌劃。

除了票價優惠外，在網上預訂機票時，旅客只需選擇「靈活飛」票價類別，即可以「自由飛」的價格免費升級尊享「靈活飛」的禮遇，於2022年12月31日或之前出發，即可享無限次免費更改航班。同時可享有快捷登機安排、優先辦理登機手續和優先處理託運行李服務。

【HomeSquare推出四重優惠 24折買限量套裝兼送禮券：按此

因應旅客在疫情期間出遊，HK Express更會向2021年年底或之前出發的旅客提供「免費COVID-19旅遊保險計劃」以作保障。

同時，HK Express的官網經已引入微信支付和Tap & Go「拍住賞」作為付款方式，讓旅客可以使用5,000元電子消費劵購買機票。

想知更多有關消費券的優惠，請留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【5000元消費券】花旗WeChat Pay HK合推加碼優惠　攞現金券仲有機會贏5,000元獎賞
2021/07/14
【5000元消費券】花旗WeChat Pay HK合推加碼優惠　攞現金券仲有機會贏5,000元獎賞
【5000元消費券】周六前完成登記優先領券　電子登記可3小時後上載身份證完成程序
2021/07/16
【5000元消費券】周六前完成登記優先領券　電子登記可3小時後上載身份證完成程序
【5000元消費券】荃灣廣場推消費券3重賞　有機會賺多5,600元消費券
2021/07/19
【5000元消費券】荃灣廣場推消費券3重賞　有機會賺多5,600元消費券
【5000元消費券】黃埔天地消費券Extra賞　最高享25%現金券回贈
2021/07/22
【5000元消費券】黃埔天地消費券Extra賞　最高享25%現金券回贈

你可能感興趣

【5000元消費券】花旗WeChat Pay HK合推加碼優惠　攞現金券仲有機會贏5,000元獎賞
17:30 2021/07/14
【5000元消費券】花旗WeChat Pay HK合推加碼優惠　攞現金券仲有機會贏5,000元獎賞
【5000元消費券】周六前完成登記優先領券　電子登記可3小時後上載身份證完成程序
14:20 2021/07/16
【5000元消費券】周六前完成登記優先領券　電子登記可3小時後上載身份證完成程序
【5000元消費券】荃灣廣場推消費券3重賞　有機會賺多5,600元消費券
13:25 2021/07/19
【5000元消費券】荃灣廣場推消費券3重賞　有機會賺多5,600元消費券

最新專欄文章 更多

【消費優惠】Crostini中秋早鳥月餅優惠77折
今日
【消費優惠】Crostini中秋早鳥月餅優惠77折
【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金　限時優惠全單88折
今日
【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金　限時優惠全單88折
【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠　單次消費滿500元即「得米」1公斤
2021/07/27
【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠　單次消費滿500元即「得米」1公斤
【消費優惠】Gilman盛夏大優惠　最後召集
2021/07/27
【消費優惠】Gilman盛夏大優惠　最後召集
【消費優惠】眼鏡88消費券優惠全單低至5折　最後今日 !
2021/07/27
【消費優惠】眼鏡88消費券優惠全單低至5折　最後今日 !
著數優惠 機票 旅遊保險 微信支付 電子消費券 香港 HK Express

下一篇文章

【虛擬銀行】Mox新推簽帳分期功能　合資格申請總收費只需1元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠　單次消費滿500元即「得米」1公斤
【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠　單次消費滿500元即「得米」1公斤
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月28日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制／優惠一覽（更新至7月28日）
【5000元消費券】HomeSquare推出四重優惠　24折買限量套裝兼送禮券
【5000元消費券】HomeSquare推出四重優惠　24折買限量套裝兼送禮券
【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金　限時優惠全單88折
【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金　限時優惠全單88折
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【職場奇聞】疫情後掀起大離職潮！　美國400萬人辭職不幹
【職場奇聞】疫情後掀起大離職潮！　美國400萬人辭職不幹