股市波動時你應該投資嗎？

投資股票市場是創造財富的明智方式，但也可能令人生畏。市場有時非常不穩定，當你的畢生積蓄處於危險之中時，這令人不安。沒有人知道市場何時會急挫，但可以肯定的是，最終會再次出現低迷。即使在波動時期，你是否應該繼續投資？或者你最好等到風暴過去？大家需要知道這些。

股市急跌：好與壞

市場暴跌的壞消息，是它們是不可預測的。即使是專家也不能總是準確地預測股市大跌何時發生或持續多長時間，因此他們可能會讓投資者感到意外。這種不確定性使得確定何時是投資的合適時機變得異常困難。從理論上講，在暴跌前將資金撤出市場，然後在股價跌至谷底時再投資是有道理的。然而，在現實世界中，在精準正確的時間進行買賣幾乎是不可能的。在股價暴跌後，你最終可能會以折扣價出售你的投資。然後，如果你等待太長時間才買入，並且股價已經反彈，那麼你將為最近賣出的相同投資支付溢價才能買回。

出於這些原因，無論市場如何變化，你最好持有投資。好消息是，市場總能從大瀉中恢復過來。如果你有耐心並且正在投資實力強大的公司，那麼你的投資也應該會反彈。

你應該繼續投資還是按暫停？

當股市大跌不可避免地到來時，你應該如何處理你的投資？即使市場處於無重下跌狀態，繼續投資是否更明智？還是應該等到市場復甦？雖然這似乎有悖常理，但在市場崩盤期間進行投資可能是一個非常明智的舉措。當市場出現抛售時，股價會下跌。崩盤愈嚴重，價格下跌得愈多。雖然這似乎不是一件好事，但這意味着你可以低得多的價格購買優質股票。

這並不意味着你應該僅僅因為它們更便宜就買入你可以獲得的每隻股票。但是，如果你一直關注特定股票，但由於價格高而猶豫不決，那麼市場崩盤可能是買入的好機會。在市場大跌之前，列出你想在價格下跌時購買股票的清單。然而進行研究，並確保它們是你願意持有數年甚至數十年的可靠投資。這樣當市場轉壞時，你已準備好以低廉的價格搶購這些股票。

充分利用市場下挫機會

股災可能令人生畏，但它們是正常且不可避免的。與其試圖把握市場時機，不如專注於購買可能在崩盤中倖存下來的優質股票。使用此策略，你的投資組合將度過難關並變得更加強大。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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