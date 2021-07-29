【消費優惠】大班賀港隊東奧奪金 麵包西餅限時8折 精明消費 10:30 2021/07/29 分享： 慶賀港隊東奧奪金，大班全綫分店一連3日舉行麵包西餅8折優惠，優惠期至7月30日止！不過記得月餅及寄賣貨品除外！ ▼點擊圖片放大 大班分店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】惠康賀港隊花劍奪金 全綫雪糕雪條額外9折 今日 【消費優惠】惠康賀港隊花劍奪金 全綫雪糕雪條額外9折 【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠 消費滿$2,000送$1,000購物券 2021/07/28 【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠 消費滿$2,000送$1,000購物券 【5000元消費券】HK Express單程機票288元起 覆蓋27條航綫 可用消費券購買 2021/07/28 【5000元消費券】HK Express單程機票288元起 覆蓋27條航綫 可用消費券購買 【消費優惠】Crostini中秋早鳥月餅優惠77折 2021/07/28 【消費優惠】Crostini中秋早鳥月餅優惠77折 【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金 限時優惠全單88折 2021/07/28 【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金 限時優惠全單88折 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 麵包 月餅