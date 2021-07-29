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【消費優惠】大班賀港隊東奧奪金　麵包西餅限時8折

精明消費 10:30 2021/07/29

分享：

慶賀港隊東奧奪金，大班全綫分店一連3日舉行麵包西餅8折優惠，優惠期至7月30日止！不過記得月餅及寄賣貨品除外！

    點擊圖片放大

大班分店

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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