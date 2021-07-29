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【消費優惠】惠康賀港隊花劍奪金　全綫雪糕雪條額外9折

精明消費 09:00 2021/07/29

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呢個星期全城好熱鬧！為祝賀香港運動員贏取奧運金牌，惠康推出全綫雪糕、雪條額外9折限時優惠，仲有啤酒優惠、昆明西蘭「花」＋紐西蘭「金」奇偉果優惠！今日係最後一日！

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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