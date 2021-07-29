【消費優惠】惠康賀港隊花劍奪金 全綫雪糕雪條額外9折 精明消費 09:00 2021/07/29 分享： 呢個星期全城好熱鬧！為祝賀香港運動員贏取奧運金牌，惠康推出全綫雪糕、雪條額外9折限時優惠，仲有啤酒優惠、昆明西蘭「花」＋紐西蘭「金」奇偉果優惠！今日係最後一日！ ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠 消費滿$2,000送$1,000購物券 2021/07/28 【5000元消費券】沙田新城市廣場推多重優惠 消費滿$2,000送$1,000購物券 【5000元消費券】HK Express單程機票288元起 覆蓋27條航綫 可用消費券購買 2021/07/28 【5000元消費券】HK Express單程機票288元起 覆蓋27條航綫 可用消費券購買 【消費優惠】Crostini中秋早鳥月餅優惠77折 2021/07/28 【消費優惠】Crostini中秋早鳥月餅優惠77折 【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金 限時優惠全單88折 2021/07/28 【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金 限時優惠全單88折 【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠 單次消費滿500元即「得米」1公斤 2021/07/27 【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠 單次消費滿500元即「得米」1公斤 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 著數優惠 付款優惠 惠康 運動 運動員 運動 昆明