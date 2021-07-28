醫療健康行業的變革升級

醫療健康行業是過去10年中國最活躍的創新賽道之一，也是民生所繫，既與大眾生活息息相關，同時也有一定專業壁壘。醫療健康與互聯網的交集是否會推動行業變革升級？相比較消費產業，醫療健康通常被認為是一個 「慢」賽道，所謂的慢並不是指發展速度，而是指所需投入的時間比較長，例如新藥研發動輒投入10億美元，歷經10年而成，又例如一個優秀醫師的成長，往往要經過近10年的專業訓練。由此可見，醫療健康是一個門檻高、周期長的產業，與注重敏捷、規模的互聯網結合，將在多個細分領域以小步快跑的方式探索創新之路。

醫療健康行業與大眾最切身相關的莫過於醫藥、醫療和保險三大細分領域。這三個領域分別都有一些結構性變化趨勢：

醫藥：從仿製到創新 。自2017年監管改革醫藥審評審批制度、加速創新醫藥產品上市以來，創新之勢已不可逆轉。中國從每年3至 5種新藥上市 ，到如今每年30至50種新藥。與之對應，藥品集採加醫保談判為創新藥發展緩解支付瓶頸，處方外流為創新藥可及性提供新的可能，而越來越多具有國際化視野的本土生物科技公司投身醫藥創新，其中的領軍者將躋身下一批的製藥巨頭。

。自2017年監管改革醫藥審評審批制度、加速創新醫藥產品上市以來，創新之勢已不可逆轉。中國從每年3至 5種新藥上市 ，到如今每年30至50種新藥。與之對應，藥品集採加醫保談判為創新藥發展緩解支付瓶頸，處方外流為創新藥可及性提供新的可能，而越來越多具有國際化視野的本土生物科技公司投身醫藥創新，其中的領軍者將躋身下一批的製藥巨頭。 醫療：從院內到院外 。一方面，國家推動醫院高質量發展，互聯網為醫院能力向院外延伸賦能，特別是在慢病複診等領域；另一方面，醫療體系從以治療為中心向健康為中心轉型，將催生大量新興的院外服務，如健康預防、檢測篩查、護理康復等。院內和院外因素將共同推動醫療的去中心化過程。

。一方面，國家推動醫院高質量發展，互聯網為醫院能力向院外延伸賦能，特別是在慢病複診等領域；另一方面，醫療體系從以治療為中心向健康為中心轉型，將催生大量新興的院外服務，如健康預防、檢測篩查、護理康復等。院內和院外因素將共同推動醫療的去中心化過程。 保險：從賠付到服務。過去5年，健康保險行業從傳統的重疾險、團險保險，經歷了一系列產品創新，包括百萬醫療、特藥險、惠民險等。保險公司不但需要就重疾進行固定賠付，也要借助生態夥伴為用戶提供更豐富的服務，以提高產品差異化，提升用戶體驗。頭部保險公司更是紛紛重金佈局包括養老、醫院、線上醫療在內的健康相關服務。

我們認為，大型互聯網用戶平台和豐富的醫療健康服務供給，是商業健康保險產品創新的最佳土壤。

從用戶角度，傳統健康保險產品的痛點之一是獲得感低，很多用戶在購買保險後由於並沒有出现需要理賠的状况，因而並沒有機會體驗服務，這反映在許多健康保險產品相對較低的續約率和理賠成本。而用戶如果遇上大病，面對複雜的醫療體系和眾多創新藥品及服務，也急需就醫決策支持。

從醫療健康服務供給的角度，傳統服務主要通過線下供給，高度分散，保險公司整合服務的壁壘很高。如今大量湧現的保險科技、健康科技公司在一些細分服務上已經開始打通線上線下，有些出現區域整合。

醫療服務的逐步完善，為健康險打造創新產品提供了素材。近期，圍繞中國約7,000萬的乙肝患者，並針對他們無法購買常規商業健康保險的痛點，阿里健康定制了一款服務型健康保險産品，探索通過保險為用戶提供特定疾病專業健康管理的路徑。這個產品針對乙肝發展的不同階段進行服務設計，例如對於肝炎患者提供常見肝病藥品和常規檢查的賠付，對於肝硬化提供了肝癌早篩和住院津貼，對於肝癌提供了專家會診以及高達百萬元人民幣的保障。一個產品覆蓋了肝病全周期的疾病管理需求。

向前看，更多的醫藥創新產品、更高質量的醫療健康服務，將推動健康保險的角色變化。健康保險不只是在用戶就醫旅程的終點提供支付，更將前移至用戶健康管理的起點，針對用戶的健康風險提供個性化、模塊化的專業服務。而一個穩健、可信任的健康保險體系，將為醫療健康産業的變革升級提供保障和動力。