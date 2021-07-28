醫療健康行業的變革升級

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醫療健康行業是過去10年中國最活躍的創新賽道之一，也是民生所繫，既與大眾生活息息相關，同時也有一定專業壁壘。醫療健康與互聯網的交集是否會推動行業變革升級？相比較消費產業，醫療健康通常被認為是一個 「慢」賽道，所謂的慢並不是指發展速度，而是指所需投入的時間比較長，例如新藥研發動輒投入10億美元，歷經10年而成，又例如一個優秀醫師的成長，往往要經過近10年的專業訓練。由此可見，醫療健康是一個門檻高、周期長的產業，與注重敏捷、規模的互聯網結合，將在多個細分領域以小步快跑的方式探索創新之路。
醫療健康行業與大眾最切身相關的莫過於醫藥、醫療和保險三大細分領域。這三個領域分別都有一些結構性變化趨勢：
我們認為，大型互聯網用戶平台和豐富的醫療健康服務供給，是商業健康保險產品創新的最佳土壤。
醫療服務的逐步完善，為健康險打造創新產品提供了素材。近期，圍繞中國約7,000萬的乙肝患者，並針對他們無法購買常規商業健康保險的痛點，阿里健康定制了一款服務型健康保險産品，探索通過保險為用戶提供特定疾病專業健康管理的路徑。這個產品針對乙肝發展的不同階段進行服務設計，例如對於肝炎患者提供常見肝病藥品和常規檢查的賠付，對於肝硬化提供了肝癌早篩和住院津貼，對於肝癌提供了專家會診以及高達百萬元人民幣的保障。一個產品覆蓋了肝病全周期的疾病管理需求。
向前看，更多的醫藥創新產品、更高質量的醫療健康服務，將推動健康保險的角色變化。健康保險不只是在用戶就醫旅程的終點提供支付，更將前移至用戶健康管理的起點，針對用戶的健康風險提供個性化、模塊化的專業服務。而一個穩健、可信任的健康保險體系，將為醫療健康産業的變革升級提供保障和動力。
撰文 : 陳波 阿里健康副總裁
欄名 : 阿里導航