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【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠　單次消費滿500元即「得米」1公斤

精明消費 18:05 2021/07/27

分享：

趁第一期電子消費券於8月發放，領展宣布將於23個商場及街市加碼送出總值1,700萬元優惠，推出第二撃優惠的「消費添飯家煮意」活動，顧客於指定領展商場或街市單次消費滿500元，即送一公斤金鳳香米，同時可累積印花換領人氣家電，更可於11月份參加千萬元大抽獎，頭獎價值高達10萬元。

【百佳豐澤友和Klook通通都用到？　八達通網購流程逐步睇（附商戶網購平台優惠）：按此

「消費添飯家煮意」活動將於8月1日至10月15日推出，顧客只需登記成為領展會員，並於23個指定商場或街市，以參與消費券計劃的其中一個電子支付平台單次消費滿500元，即可換領一公斤金鳳香米。

另外，顧客於23個指定商場或街市以電子貨幣消費，單一發票計算每滿50元，即可領取電子印花一個，儲滿150個電子印花，可換領récolte花灑萃取咖啡機或厚燒格子三文治機；儲滿300個電子印花，即可換領récolte日式電飯煲一個。

【黃埔天地消費券Extra賞　最高享25%現金券回贈：按此

以消費券電子支付平台所支付的消費，其發票可同時用於香米及電子印花換領。餘下的電子印花更可用於參加於11月份舉行、獎品總值千萬元的大抽獎，有機會獲得10萬元獎賞。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

「消費添飯家煮意」活動詳情

印花換領日期：2021年8月1日至10月2日
禮品換領日期：2021年8月1日至10月15日
換領時間：上午11時至晚上8時

指定商場或街市

港島區：小西灣廣場
九龍區：黃大仙中心、樂富廣場及街市、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、啟田商場、慈雲山中心、彩雲商場、南昌薈及街市
新界區：T Town、天澤商場、天耀廣場、良景廣場、蝴蝶廣場及街市、彩園廣場、太和廣場、禾輋廣場、沙角商場、TKO Gateway 及街市 、TKO Spot 及街市、逸東廣場、長發廣場、富東廣場及街市

想知更多有關消費券的優惠，請留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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