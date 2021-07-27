【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠　單次消費滿500元即「得米」1公斤

趁第一期電子消費券於8月發放，領展宣布將於23個商場及街市加碼送出總值1,700萬元優惠，推出第二撃優惠的「消費添飯家煮意」活動，顧客於指定領展商場或街市單次消費滿500元，即送一公斤金鳳香米，同時可累積印花換領人氣家電，更可於11月份參加千萬元大抽獎，頭獎價值高達10萬元。

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「消費添飯家煮意」活動將於8月1日至10月15日推出，顧客只需登記成為領展會員，並於23個指定商場或街市，以參與消費券計劃的其中一個電子支付平台單次消費滿500元，即可換領一公斤金鳳香米。



另外，顧客於23個指定商場或街市以電子貨幣消費，單一發票計算每滿50元，即可領取電子印花一個，儲滿150個電子印花，可換領récolte花灑萃取咖啡機或厚燒格子三文治機；儲滿300個電子印花，即可換領récolte日式電飯煲一個。

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以消費券電子支付平台所支付的消費，其發票可同時用於香米及電子印花換領。餘下的電子印花更可用於參加於11月份舉行、獎品總值千萬元的大抽獎，有機會獲得10萬元獎賞。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

「消費添飯家煮意」活動詳情 印花換領日期：2021年8月1日至10月2日

禮品換領日期：2021年8月1日至10月15日

換領時間：上午11時至晚上8時

指定商場或街市



港島區：小西灣廣場

九龍區：黃大仙中心、樂富廣場及街市、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、啟田商場、慈雲山中心、彩雲商場、南昌薈及街市

新界區：T Town、天澤商場、天耀廣場、良景廣場、蝴蝶廣場及街市、彩園廣場、太和廣場、禾輋廣場、沙角商場、TKO Gateway 及街市 、TKO Spot 及街市、逸東廣場、長發廣場、富東廣場及街市

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責任編輯：鄭樂怡

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