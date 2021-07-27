調查：投資者料通脹升溫　7成受訪者對經濟前景樂觀

瑞銀早前發布最新一份《投資者情緒調查》，近半數投資者認為通脹會在未來12個月加速，但全球7成受訪投資者對未來12個月的當地經濟感到樂觀。

是次調查訪問2,999名投資者（持有至少100萬美元的可投資資產）及1,201名企業家（公司年收入達至少100萬美元）。調查在今年6月23日至7月12日期間進行，全球受訪者橫跨全球15個市場，包括中國內地、香港、意大利、日本、英國及美國等。

35%投資者擬增持股票

調查發現，35%投資者計劃增持股票，33%計劃增持貴金屬。同時，32%計劃增持可持續投資，32%則有意增持房地產。雖然通脹引起顧慮，但全球投資者對未來12個月的當地經濟（70%）及未來6個月的股市表現（67%）的樂觀情緒仍然高漲。

企業家的樂觀情緒仍然高漲，77%企業家對未來12個月的業務抱持樂觀態度。逾3成受訪者計劃積極招聘人才，53%企業家則維持現有員工數目不變。42%的受訪者計劃增加業務投資，而47%則計劃維持現有投資，顯示業務有穩定的跡象。

企業家認為可持續發展在未來3年將帶來多項潛在益處。61%受訪者認為可持續發展有助増加業務收入，57%認為可改善客戶關係，55%則表示可改善員工關係，惟逾半受訪者認為或會增加成本。

責任編輯：曹佩鈞

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