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【致富方法】全球第二大富豪馬斯克　公開5大致富投資

退休規劃 12:08 2021/07/28

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Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）個人淨資產超過1,800億美元，僅次於亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos），在彭博億萬富豪指數中排行第2。在近期The B Word會議上，這名富翁就透露了為他帶來財富的最大5項投資。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），截至7月27日馬斯克財富淨值超過1,800億美元（約14,012億港元），成為全球第2大富豪，僅次於亞馬遜創始人貝索斯。他以創辦Paypal、Tesla及SpaceX而為人所熟知，除了是一名成功的企業家外，他亦是一名進取的投資者。在近日的The B Word會議上，他就首次透露他5大致富投資。

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3款加密貨幣：比特幣、以太幣、狗狗幣

馬斯克經常在社交平台發布自己對加密貨幣的看法，他透露，自己現時持有比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）及狗狗幣（DOGE）這3款加密貨幣，但未有透露持有數量。

他常被外界稱為「狗狗幣之父」，他一直是狗狗幣的支持者，更在今年5月的節目中，預計狗狗幣將會上升至0.75美元的峰值。不過，目前狗狗幣處於0.20美元的水平，與他所預期的有一大段距離。

他表示，現時持有的比特幣比以太幣及狗狗幣多很多，他更表示，現時SpaceX和Tesla均持有比特幣，一旦比特幣開採使用更多的清潔能源，他對Tesla再次接受比特幣交易持開放態度。

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2大公司持股：Tesla、SpaceX

Tesla是如今全球市值最高的汽車公司，截至去年12月31日，馬斯克持有Tesla股票比例約22.4%。在Tesla股價上升時，他從中獲利不少。若以Tesla市值6,330億美元去計算，即是他所擁有的Tesla股票是價值約1,417億美元。

馬斯克也表示，除了Tesla之外，他另一致富來源就是全美最大私人航天公司之一的SpaceX。基於SpaceX上一輪融資的估值740億美元計算，若馬斯克仍持有約SpaceX約48%股份，估計他現時持有SpaceX股份的價值約350億美元。

除了以上5項投資，馬斯克補充指，他還擁有兩家初創私人公司Neuralink和Boring Company的股份，但這些投資相對於其他投資而言重要性就顯得較低。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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