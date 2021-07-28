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【消費優惠】菓屋飲品買二送一　The Food Story推「張家朗」同名折扣優惠

精明消費 07:00 2021/07/28

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 菓屋：飲品買二送一

由即日起至8月10日，菓屋推出飲品買二送一優惠，此優惠只限葵廣門市現購，不適用於外賣或自取平台。送贈之飲品以價錢較低之飲品作計算，此優惠不得與其他優惠或折扣一同使用。產品數量有限，售完即止。

地址：葵芳廣場2樓C76B號舖

2. The Food Story：與張家朗同名享全單7折

由即日起至7月31日，為慶祝張家朗為香港奪得第二面奧運金牌，名字合乎以下條件之客人可於The Food Story旗下10個餐廳品牌享全單折扣優惠。

  • 名字為「張家朗」之客人可獲全單7折優惠
  • 名字同時有「家朗」二字之客人可獲全單8折優惠
  • 姓「張」之客人可獲全單9折優惠

此優惠只適用於堂食，每張單只可使用一次優惠。需要注意的是，優惠以中文姓名為準，同音異字之情況，均不受理。如欲使用優惠，須出示身份證明文件核對。另外，優惠不可與其他優惠同時使用，亦不可兌換現金、不可更換、不可退換或作現金找續。

The Food Story旗下餐廳

3. 阿波羅：雪糕球買一送一

為祝賀張家朗為香港首奪奧運花劍金牌，阿波羅雪糕由7月26日起，一連三日只要於全綫分店出示指定貼文，即可享「雪糕球買一送一」優惠！

各區分店地址

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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