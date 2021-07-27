▲ 【ESG】可持續投資熱潮帶動需求 亞洲金融業渴求ESG人才

氣候問題愈來愈受到關注，帶動環境、社會及管治（ESG）相關投資。《彭博》報道指，隨着ESG投資熱潮升溫，亞洲區內的金融機構對ESG人才需求急增，就業市場欠缺相應的人才，部分企業也願意以高薪吸納合適的人才，以迎合市場的大趨勢。

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金融機構增添ESG團隊

報道指，隨着ESG投資愈來愈熾熱，亞洲區的綠色債券市場急速發展，金融機構對ESG人才需求急增，以應付市場的需要。以中國工商銀行為例，其綠色貸款規模位列眾多中國商業銀行首位，因應綠色投資熱潮，更成立綠色融資委員會，以協調企業貸款、全球市場和研究部門，以推動ESG投資發展。

另外，滙豐亦計劃加強在新加坡、香港、中國大陸、馬來西亞、澳洲、印度和印尼等主要市場的可持續金融團隊。

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求才若渴 企業提供高薪吸人才

獵頭公司Egon Zehnder專責金融服務領域的顧問Arthur Leung表示，金融機構明白ESG人才非常罕有，尤其是在尋找在私營或政府部門擁有良好業績和相關ESG經驗的候選人時，大多企業都願意為人才提供吸引的薪金。

以新世界發展 （00017） 今年初所公開招聘的ESG策略師為例，其職責涵蓋為物業開發及經營實施標準化管理制定環保目標，並在業務模式中注入環保、健康、智能及關愛元素，務求為社帶來長遠福祉等，月薪高達10萬元。

在日本也面對同樣情況，招聘公司Kotora Co執行顧問 Tatsuya Miyazaki表示，負責建立和領導新ESG項目或團隊的職位，基本年資最高可達2000萬日圓（約142萬港元），是非ESG的職位的1倍。他又指，不僅是金融機構尋求具ESG經驗的人才，另外還有評級公司、諮詢公司和製造商。

責任編輯：李瑩

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