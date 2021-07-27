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消費分期點解會成為信用卡救兵？　用3間銀行例子話你知

個人增值 18:50 2021/07/27

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有e-banking都唔夠，我要連玩Rewards嘅App都可以做分期！

我講緊HSBC Rewards+，呢個Separate app一直都係整個HSBC香港信用卡業務「Earn & burn」嘅大本營，Earn side提示客戶有乜嘢期間限定、畀客戶登記；Burn side畀客戶換Asia miles、換禮品、換易賞錢、$1 RC當$2使等等，成個App明顯就係Usage Team嘅寶貝，目的係令客人繼續用滙豐嘅卡咯。

但係呢個App有一個格格不入嘅Function，就係無啦啦又可以做「消費分期」喇……

    點擊圖片放大

大家可能笑我太敏感、諗多咗。

大家又諗吓，用純生意嘅角度睇，都係借錢啫係咪？點解唔放現金分期，而要放消費分期呢？現金分期嘅息口未必高啲，但係個金額就一定大啲，點解要取細不取大呢？又或者放吓外滙買賣優惠吖、一百蚊買基金、One click豁免年費都得吖！

都係嗰句，救贖呀……你有做好救贖嘅決心未？

【無比較無傷害　livi PayLater有咩不足之處？：按此

消費分期──未能盡錄嘅工夫

諗返我剛入行嘅年代，消費分期嘅地位比起現金分期真係要低好多，始終消費分期每筆嘅銀碼細，又要客人先簽帳先可以做分期，利潤細，銀行又被動，對比起一嚟就可以Sell個客借十萬八萬，的確係一啲都唔好食嘅。

但如我上一集所講，當銀行慢慢發現消費分期嘅可愛之處之後，默默都做咗好多工夫。除咗以上所講大量增加Entry point，背後仲做多咗好多Event trigger，例如一有大額消費就即刻SMS提大家可以做分期（我諗大家都收過呢啲SMS吧），又加大咗好多Marketing力度，搶佔唔少網頁頭版、e-banking landing page、分期個額夠大又有現金回贈咁，仲有啲銀行開始喺e-banking上面做現金分期ｘ消費分期嘅Cross-selling，都幾進取㗎。

去到最近livi出BNPL，就已經見到佢已經跳過咗信卡消費呢一步，直接就跳入消費分期嘅世界，世界唔同咗咯。

銀行用咩方法吸引客戶用消費分期服務？請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (132) — 這些年，銀行在「消費分期」上下的功夫】

【關於作者】
兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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