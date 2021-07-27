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消費分期點解會成為信用卡救兵？　用3間銀行例子話你知

博客 18:50 2021/07/27

分享：

上期專欄就同大家回顧咗近10年嚟信用卡業務嘅跌跌宕宕，同埋「消費分期」呢個咁普通嘅產品如何成為信用卡業務嘅救贖。

未睇就快啲睇返喇！

正正因為係一條救命草，各間銀行喺呢幾年都靜悄悄地下咗好多工夫，我自己都有幸參加過其中一個。以下呢啲改變，有無吸引到你成為其中一個救兵，去幫手拯救疲弱不堪嘅信用卡利息收入呢？

【玩法同Mortgage Link一樣 WeLab私貸GoFlexi 係咪「用得好」同「用得到」？：按此

做分期啫，唔使有e-banking嘅，畀條URL我撳幾個掣就ok啦

早喺2019年的專欄就已經介紹過花旗喺「現金分期」方面下嘅努力，仲點樣令其他Bank worker流晒口水，年年都想同老闆講要攞錢抄以下呢個Function。

大家可以諗返花旗嘅情況，真係有存款戶口嘅人其實唔多，但係喺比例上有卡嘅人卻係唔少（Cash Back、HKTVMall、Octopus我就3張有齊，不過存款戶口……well……有咩着數先？)。

Solo card holder有個好大問題，就係有e-banking嘅比例比有埋戶口嘅客戶要低，但係我又好想佢哋網上做到現金分期喎！咁有咩好方法呢？

答案就係為每一個客戶嘅每一個Campaign都生一條專屬嘅URL，咁客戶收到SMS之後一撳入去就連Login都唔使，我又同時認到個客，個客只需要輸入想要幾多錢，連個名都唔使寫，咁就可以申請到現金分期喇。

當然有呢件神器放咗出嚟，現金分期一路用得幾好，無理由唔放埋畀同部門嘅「消費分期」啦，一樣嘅套路，一樣連e-banking login都唔需要，都真係幾方便架！

    點擊圖片放大

你又有無因為咁樣喺Citi做過Card loan呢？

反正我e-banking客人多的是，我不停增加Entry point就好了

喺Digital sales嘅世界，Product owner會做好多嘅Funnel analysis，睇吓邊個Entry point最吸引到客人，喺成個Sales journey邊個位嘅Drop off最多，落啲乜嘢提示字句又可以留得住客人，點寫句Call for action個Closing rate最高等等。

咁當然「多」好多時都好過「少」嘅，想做多啲生意，唔使雕花嘅，加多啲Entry point漁翁撒網就得啦！大家可以睇吓渣打嘅示範：

    點擊圖片放大

可能大家會話多Entry point又如何，呢啲無咩技術含量啫。啱嘅，呢個值得講唔係因為難度高，而係因為決心大，大家可以諗吓，喺廣告位有限嘅情況下，點解你可以一而再、再而三咁Sell同一個產品呢？

或者你可以Share返一個廣告位畀「現金分期」吖，或者叫個客開多張卡益吓Acquisition Team嘅Bank worker？又或者Sell吓有咩期間優惠益吓Usage Team都可以吖，點解要畀你「消費分期」玩晒呢？

決心咯，其他Credit card team全部讓路，消費分期條數人人有責，Understand？

滙豐點樣推廣消費分期服務？請按【下一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (132) — 這些年，銀行在「消費分期」上下的功夫】

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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