【職場奇聞】疫情後掀起大離職潮！　美國400萬人辭職不幹

當我們以為疫情後，大家都擔心找不到工作時，美國最新統計卻顯示，有400萬名員工辭職，創下20年來新高。有說美國就業市場正面對「大離職潮」，到底背後的原因是甚麼呢？該研究指，背後原因包括遠距工作讓員工明白到原來不一定要在辦公室才可完成工作，若企業強迫員工回辦公室工作，反而令員工有考慮轉換工作環境的計劃。



回看香港企業，亦有不少企業一改過往工作模式，例如一星期充許員工2至3天在家工作，只有開會才需要回公司，這似乎是未來工作模式的趨勢。連微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）亦曾表達近似看法，他認為疫情已改變人們對商業模式的看法，隨着居家辦公變得可行，未來有逾30%辦公室時間將會消失，有時還是會到辦公室，但頻率將大幅縮減。

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YOLO思維



出現辭職潮的另一個原因，是更多人嚮往YOLO思維，YOLO即是You only live once（人只能活一次）。美國有報章專欄談及過這個現象，專欄以一名33歲律師為例，他每日都花10小時工作，2021年初這位律師突然發現自己的生活毫無意義，甚至乎會想：自己還有甚麼可失去的呢？明天可能都會死。於是他辭去工作，放棄好不容易得來的律師事務所合夥人地位，在隔壁鄰居經營的小公司找了一份工作，花更多時間陪妻子及狗。雖然人工及福利都不及以往，但他表示很久沒有如此開心去上班了。



過去因為忙碌的工作，人很少有時間去思考想要甚麼，但在疫情下多了時間好好思考，目前的生活究竟是不是他們想要的呢？過去人人都說要努力工作、還學債，然後才去享受人生，先努力後享受。但自從疫情下，更多人開始思考若生命只有一次，是不是要這樣辛苦自己？辛勤努力過後，又是否一定有機會去享受人生呢？



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責任編輯：陳玉蓮

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