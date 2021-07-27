【職場.創業】「世界第一商人」的生意經　猶太人6個創富營商思維

「世一」這個詞相信大家近日都有更深刻的體會，昨晚令人激動的奧運盛事，香港劍擊運動員張家朗勇奪金牌，相信不少香港人都因為這個「世界第一」感到高興。除了運動界別外，你又知不知道「世界第一商人」是何許人呢？原來掌管全球超過三分一的財富的正是猶太人，但論人口比例，全球只有不足0.3%猶太人。猶太人百萬富翁多不勝數，索羅斯、洛克菲勒都是其中一份子，猶太人自所以被公認為「世界第一商人」，有6個致富思維，他們不論經商還是管理財富都有其獨特方法。

1. 知識高於金錢

在猶太人社會裡，知識高於地位及金錢。他們視知識為生命的支柱。雖然在物質的社會，金錢很重要，但猶太人卻認為錢不是最重要的東西，知識才是最寶貴的財富。他們認為知識就是力量，有知識便會懂得賺錢，用智慧去賺錢。賺錢可以有很多方法，猶太人推崇以聰明方法獲利。 在他們的教育裡很強調要學習，提升創造力才是生財之道。在過去的成績可見，猶太人在科學、科技相關領域方面都很出色，甚至獲得逾20%的諾貝爾獎。在經營生活方面，他們不會只有一股傻勁，而是思考及分析消費者行為，讓生意可以更有效率地去經營。

2. 付出理應有回報

付出甚麼便有甚麼回報是猶太人一貫的思維，他們會認為以能力、時間及勞力付出，便理所當然得到回報。猶太人的世界裡，即使再親的朋友拜託，也不能佔便宜，不可以有「免費勞工」這件事發生。相信生活在香港的你我最明白這種反差，因為通常幫朋友，大部分都是免費勞工。而猶太人則認為收朋友錢不是計較，而是不佔誰的便宜，因為對方是用能力付出以換來金錢代價，是合乎常理。



3. 理財較賺錢更重要

猶太人非常重視理財，他們認為理財要趁早，要制訂合理的理財目標，讓錢可以動起來，而不是被動地只放在銀行裡，沒有增值。另一方面，我們一直深信的積少成多的理財法，都是猶太人所推祟的。



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4. 開源比節流重要

大部分人做生意都很重視成本，而猶太人反而是着重開源。他們普遍認為，只有開源是「可持續」，而節流的金錢是節省現時的金錢卻不能創造更多財富。開源則可以帶來無限賺錢機會，所以他們認為開源比節流更重要，亦是較有效的賺錢方法。不論要付出多少成本，只要可以有高回報，他們便會作出投資。

5. 以誠為本

對於合約精神，世界上很多人都需要由法律去規管。而猶太人對於個人誠信是非常嚴謹，他們對守住「契約精神」非常重視。以亞洲人社區為例，有時也會以「呃呃哄哄」的方式讓人就範，但絕大多數的時候，與猶太人達成的協議、共識的契約都不會毀約或有大改動。在商界，誠信非常重要。猶太人深明生意要走得遠，一定要以誠為本，既合法也講道德，贏得信譽，恒久致遠。

6. 懂得運用外力整合資源

一個人的力量很有限，所以「借力」很重要。很多成功的商人都因為懂得「借力」，所謂的「借力」並不是只有力，而是包括資金、人才、技術，甚至智慧策略，都可以借助別人。而借力的人唯一要考慮的正是自身如何有效運用這些外力，整合資源。

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責任編輯：陳玉蓮

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