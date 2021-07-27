▲ 【退休理財】不想成為「苦老族」 自製長糧保障有妙計

人口老化問題日益嚴重，老齡化曾被聯合國稱為「可能是21世紀最重要的社會趨勢之一」，據香港政府統計署的推算，預期15年後，每3名香港人就有1名是65歲或以上的長者；而香港人普遍長壽，男女平均預期壽命分別為82.2歲及88.1歲。如果65歲退休的話，退休生活就預計起碼有十多年，要擁有豐盛而有尊嚴的黃金歲月，就要及早開始在財務上作出規劃。

【調查：98%受訪者憂晚年生活財務 僅23%期望獲子女照顧：按此】

問：退休後沒有固定的入息，儘管手上可能有一些資產，但難免會有「坐食山崩」的擔憂，怎樣才能安享退休生活？

答：由於我們無法預料自己的壽命，要真正保障退休後的生活，擁有持續的現金流最為關鍵。你可考慮投保年金計劃作為規劃退休的理財方案，把你已累積的儲蓄撥出部分轉化為日後可以長享長有的穩定收入。

終身年金是一個理想的退休理財工具，能有效對冲長壽所引致的財務風險。只要在既定的累積期內，按時繳付保費滾存資金，到年金期開始，便可每月收取年金，就如自製長俸，月月有糧出。值得注意的是，坊間有些年金計劃的派發期為10年至20年不等，又或至指定歲數，而另一些年金計劃則會派發至受保人百年歸老。因此，投保時應留意計劃的派發期，以配合個人的退休需要。

較全面的年金計劃，除保證年金終身派發外，更提供多元化的年金權益選擇，除了定額終身領取年金外，也有年金額定期遞增的權益選擇，又或夫妻雙方作為聯合年金領取人共同享有年金收入等，全面配合你個人化的退休需要。

【既要儲蓄退休金又要為兒子打算 應該點樣部署好？：按此】

問：萬一罹患危疾，龐大的醫療費用可能要花掉退休人士的一大部分積蓄，就此有對策嗎？

答：隨着年齡的增長，健康出現狀況的風險也愈高，例如有一半的癌症發病年齡是65歲或以上，因此建議及早投保危疾保障，一旦在退休時確診承保的危疾時，就能獲得一筆現金賠償，及時接受適切的治療。

較周全的危疾保障更會對常見及復發機會較高的疾病，例如中風、心臟病及癌症等提供多次賠償的安心保障。針對癌症存在復發、轉移、持續及新發的情況，一般計劃設定兩次癌症賠償之間的等候期為3年，但有些較靈活的計劃可讓受保人選擇縮短等候期至1年，而所獲取的賠償則為保障額的指定百分比，例如50%，令患者把握治療的黃金期。

此外，一些年金計劃提供危疾雙倍年金的權益選擇，於年金期內，若受保人確診指定危疾或需接受「通波仔」手術，每月年金收入將會以雙倍計算，讓受保人退而無「憂」。

撰文：葉偉傑 萬通保險巿務部副總裁