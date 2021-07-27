【ESG】中國逐步完善指引　標準化助提升ESG披露質量

中國定下2060碳中和目標，市場估計將帶來百萬億元人民幣規模的投資機遇，國內及國際投資者對中國的ESG投資充滿期待。

ESG投資涉及風險，評估風險需要高質量的數據。數據質量取決於以下4點，包括：

覆蓋度：是否足夠覆蓋E、S及G不同維度的指標，讓投資者判斷企業的整體ESG表現；

一致性：企業是否定期披露可比的數據；

可比性：不同企業之間的數據是否可用來作比較；

可靠性：是否有漂綠的情況。

要提高ESG的信息質量，形成統一的ESG信息披露和管理標準是必經之路，這點已是國際共識。

數據標準化可提高質量

事實上，世界經濟論壇正在推動成立的國際可持續發展標準委員會（International Sustainability Standards Board），有望在今年11月在格拉斯哥舉行的氣候峰會（COP26）中取得實質進展。該委員會旨在建立一套跨司法區域、全球一致、可比和強制的ESG披露基綫標準（Baseline standard）。

【企業董事會ESG決策在後疫情下更受投資者看重：按此】

對於絕大多數A股公司來說，ESG信息披露與管理工作是一個全新課題。企業要遵循不同金融監管機構、非金融監管機構和證券交易所按不同目標制定的ESG披露指引，並須回應多家ESG評級機構的要求，操作起來頗具挑戰性。

目前滬深300中，超過85%的公司已有發布ESG相關報告，國內監管機構亦不斷完善ESG信息披露的指引。今年6月底，中國證監會發布最新修訂關於ESG年度（半年度）報告內容、格式和要求的準則，再次體現了監管機構對ESG信息披露標準化的重視。

科技助收集高質量ESG數據

數據的標準化可提高信息質量，另一關鍵是信息的收集方法。人工跨部門收集信息會導致數據質量下降，收集流程亦費時。對於收入來源複雜並擁有多個子部門的大型企業而言，這一點尤具挑戰。

中國平安憑藉雄厚的科技實力，已精簡涵蓋旗下40多家子公司的ESG報告流程。中國平安的AI-ESG信息管理平台對應了超過500個不同監管機構的ESG指標，利用人工智能協助集團實現自動信息收集、監測變動，並通過與同行對標而獲得切實可行的洞察。

目前國內許多企業並未設立精簡的內部信息收集流程，未來應借助科技解決方案收集和監測ESG數據。

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