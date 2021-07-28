【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金 限時優惠全單88折 精明消費 09:00 2021/07/28 分享： 呢幾日香港人都好開心，因為見證到香港劍擊運動員張家朗奪得奧運金牌。為慶祝香港隊勇奪金牌，鴻福堂一連5日推出限時優惠，買滿188元或以上，全單88折。不過要注意優惠不包括杞有營有機即食杞子、天龍鮑鮑魚、MedFort醫堡外科口罩、中秋月餅券、微熱山丘等產品。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠 單次消費滿500元即「得米」1公斤 2021/07/27 【5000元消費券】領展推第二擊消費券優惠 單次消費滿500元即「得米」1公斤 【消費優惠】Gilman盛夏大優惠 最後召集 2021/07/27 【消費優惠】Gilman盛夏大優惠 最後召集 【消費優惠】眼鏡88消費券優惠全單低至5折 最後今日 ! 2021/07/27 【消費優惠】眼鏡88消費券優惠全單低至5折 最後今日 ! 【消費優惠】Francfranc夏日大減價低至3折 2021/07/26 【消費優惠】Francfranc夏日大減價低至3折 【消費優惠】九龍酒店海鮮自助餐網上預訂7折 最平每位$294.4 2021/07/26 【消費優惠】九龍酒店海鮮自助餐網上預訂7折 最平每位$294.4 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 香港隊 疫苗 口罩 魚 杞子