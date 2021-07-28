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【消費優惠】鴻福堂賀港隊奧運奪金　限時優惠全單88折

精明消費 09:00 2021/07/28

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呢幾日香港人都好開心，因為見證到香港劍擊運動員張家朗奪得奧運金牌。為慶祝香港隊勇奪金牌，鴻福堂一連5日推出限時優惠，買滿188元或以上，全單88折。不過要注意優惠不包括杞有營有機即食杞子、天龍鮑鮑魚、MedFort醫堡外科口罩、中秋月餅券、微熱山丘等產品。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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