【美股分析】Salesforce可能再次超越高位？

美股上周雖然一度出現急跌嚇怕投資者，但又如一貫，很快鯉魚翻身，不少大股亦繼續創出歷史高位。Salesforce（美：CRM）也是有可能接力再次超越高位。

客戶關係專家

Salesforce基於雲的客戶關係管理（CRM）軟體專家，剛發布了另一個令人印象深刻的季度。目前市值2,240億元（美元，下同），體量已經不算小，惟仍有不錯的增長動力。Salesforce服務可分為銷售、服務、平台及市場推廣與商貿。

銷售雲： 協助銷售人員提高效率，平台可儲存數據、監察潛在客戶及進程、預測、從分析及關係情報獲取洞見、發報價及收款單等。佔上季總收入23.5%，按年增長11%。



協助銷售人員提高效率，平台可儲存數據、監察潛在客戶及進程、預測、從分析及關係情報獲取洞見、發報價及收款單等。佔上季總收入23.5%，按年增長11%。 服務雲： 讓企業服務員與客戶聯繫的平台。另亦提供現場服務（field service）解決方案，以作為中央平台管理員工派遣及項目管理。佔上季總收入25.2%，按年增長20%。



讓企業服務員與客戶聯繫的平台。另亦提供現場服務（field service）解決方案，以作為中央平台管理員工派遣及項目管理。佔上季總收入25.2%，按年增長20%。 平台雲及其他： 主要透過於2018年及2019年收購MuleSoft和Tableau建立。MuleSoft可讓企業輕易將應用、數據及裝置整合，甚至不需要使用程式編碼也可以做到。釋放數據可作為新收入來源、提高效率及改善客戶體驗等。



Tableau及Einstein Analytics是數據分析及圖象化服務，幫助企業做決策。Quip是配有即時客戶關係數據的綜合文件、試算表、應用程式及聊天室的中央平台，可讓人員透過不同裝置協作提高生產力。佔上季總收入28.5%，按年增長28%，佔比最大，增速亦最快。



主要透過於2018年及2019年收購MuleSoft和Tableau建立。MuleSoft可讓企業輕易將應用、數據及裝置整合，甚至不需要使用程式編碼也可以做到。釋放數據可作為新收入來源、提高效率及改善客戶體驗等。 Tableau及Einstein Analytics是數據分析及圖象化服務，幫助企業做決策。Quip是配有即時客戶關係數據的綜合文件、試算表、應用程式及聊天室的中央平台，可讓人員透過不同裝置協作提高生產力。佔上季總收入28.5%，按年增長28%，佔比最大，增速亦最快。 市場推廣與商貿雲：主要透過於2016年收購Demandware建立。市場推廣雲可讓公司針對個別客戶制定整個市場推廣過程，包括電郵、手機、社交、網站及連接裝置等的互動。另亦可對受眾進行分割及針對性進行數碼推廣。



商貿雲可協助企業透過AI去為客戶建立不同接觸面的個人化體驗，並提高客戶參與度、轉化、收入及忠誠度。佔上季總收入15.1%，按年增長25%。

謹慎的理由

儘管季度收入創紀錄，但過去18個月的增長率已經放緩。當然，鑑於Salesforce已經是一家收入220億元的公司，這並不奇怪。作為領先的企業軟體公司，投資者可能期望Salesforce繼續創新並佔領更多可觀的市場份額。為此Salesforce戰略性地專注於收購可補充其業務的新技術和公司。事實上，Salesforce在整合新技術和公司方面有着出色的往績記錄，管理層自豪地提到，他們最近10筆最大的生意中有8筆包括Tableau這項收購得來的產品。

然而，收購會消耗現金資源並攤薄股票權益。截至2021年1月，公司已經進行了60多次收購，其中商譽價值高達263億元，佔Salesforce總資產的46%。這甚至不包括以大約280億元的價格收購Slack。問題在於，任何增長的下降都可能導致這種商譽的大量減值。

此外，在過去5年中，從戰略投資中獲得了168億元的巨額收益。單在剛過的季度達2.9億元，而其純利僅為4.69億美元。Salesforce或許有點過度依賴收購和戰略投資，而對內部創新的關注不夠。

Salesforce值得買嗎

可是並不是說Salesforce是一家經營不善的公司。恰恰相反，根據全球研究公司Gartner的排名，它是CRM解決方案的全球領導者。在2025財年市場潛在規模達2,040億元。在巨大潛在市場、其市場地位和數碼化加速的支持下，Salesforce有望在2026財年達到500億元收入目標。

毫無疑問，Salesforce是一家出色的公司，儘管其收入基礎龐大，但仍在繼續實現快速增長。Salesforce目前以51倍的歷史市盈率（PE）、10倍的市銷率（PS）和5.2倍的市帳率（PB）交易。即使今年22%的增長率，估值不算便宜，但在科技股中已算稍為貼地。在美股保持升勢下，Salesforce股價相信有一定支持。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。



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