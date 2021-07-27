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【職場機遇】城大續支援畢業生就業　配對基金資助僱主每人每月上限6,000元

個人增值 11:00 2021/07/27

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新冠疫情嚴重打擊香港經濟，就業市場有所萎縮，令大學生畢業後難以覓得工作。有見及此，香港城市大學延續去年6月推出的求職計劃──「城」就開拓計劃（CARLS），在今年再增撥800萬元，與多間企業合作，協助準畢業生就業。

【青協夥保誠推青年就業計劃　提供逾1,800份職位空缺：按此

為僱主提供配對基金 

學校由今年初起推行CARLS 2.0，繼續為聘請城大畢業生的僱主提供配對基金，資助額為職位的三分一薪金，上限為每名畢業生每月6,000元、最長為期3個月。

計劃獲多間大型本地及跨國企業鼎力支持，包括其士集團、俊和建築工程、香港藝術節協會、香港生產力促進局、和記電訊香港控股、Mazars集團、新世界發展、滙豐銀行、中華煤氣、怡和機器以及城市售票網等。

CARLS 2.0職位空缺增幅近1.5倍

自CARLS 2.0於今年初推出以來，至今已成功聯繫逾15,000名合作夥伴及僱主，為應屆城大畢業生提供逾2,400個職位，涵蓋銀行金融、法律、會計、建築測量、設計及工程、醫療、教育和市場銷售等不同行業，空缺數目比去年同期的CARLS增加近1,450個，增幅近1.5倍。

該校指，學生發展處事業及領袖策劃中心的顧問團隊已為畢業生提供逾1,400節一對一就業諮詢服務，在職涯規劃、撰寫求職信、履歷校閱和面試技巧等方面提供專業意見，協助他們作全方位的心理及實戰準備，提升就業競爭力。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 職場百科

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