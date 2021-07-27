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【反向ETF】恒指再挫逾千點　如何穩住投資組合？　同你拆解恒指反向ETF投資策略

ETF 18:39 2021/07/27

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港股昨早（26日）裂口低開近500點，失守27000點水平後，在尾市更跌逾1000點。跌勢今日（27日）持續，尾市更一度跌逾1400點，最終跌1105點，收報25086點，險守二萬五水平。在這樣的市況下，相信各位股民的不少持股都在坐艇。

然而，若持有一批股息率很高的股票，一方面想繼續收息，另一方面又怕股價會繼續跌，可以如何是好呢？現時市場有一些反向產品，若預期股市會繼續下行的話，投資者其實可以此對冲大市大跌可能為投資組合帶來的負面影響。

【港股波動仲守得住！　11隻有升有息藍籌股：按此

不宜持有超過一天

槓桿及反向產品（L&I Products）與傳統的ETF有所不同，具有不同的特性及風險，在香港算是一種頗新，並可以在交易所買賣的衍生產品，投資者可以像買賣股票一樣，透過經紀或銀行在交易所買賣。

反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報，槓桿倍數上限為2倍。若相關指數上升，有關反向產品的回報就會下跌，相反若相關指數下跌，有關反向產品回報就會上升。

雖然是採用基金結構，但有別於傳統基金，是為短綫買賣或對冲而設，並不適合持有超過一天，因為單日回報的複合效應或會使投資回報偏離相關指數的累計表現。

【港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至6月23日）：按此

反向產品具對冲作用

買賣反向產品除了用作投機，捕捉市場走勢之外，還有另外一個作用就是對冲。舉個例，在2020年初受到新冠疫情影響，恒指的表現強差人意，地產股等股息率高股票的股價亦受到拖累，跟隨大市急跌。若投資者想繼續持有收息，又不想「賺息蝕價」的話，就可以在持有地產股收息的同時，買入恒指反向產品對冲。

現時港股有不少反向產品，有追蹤恒生指數、恒生中國企業或美股標普500指數等，而單純追蹤恒生指數表現的選擇不多，只有3隻，以下將會列出它們的每手入場費及槓桿比率等數據，讓大家參考！

■恒指反向產品一覧

    點擊圖片放大

想知產品股份簡稱開首的一堆英文字係咩意思？請睇下一頁

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : ETF學堂

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