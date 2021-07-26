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碎股可以市價出售嗎？　買賣碎股3大注意事項

個人增值 18:56 2021/07/26

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港股一般以一手為買賣單位，不過若投資月供股票或派息時選擇以股代息，投資者就會持有碎股。另外，中銀香港早前宣布推出NotALot碎股易，最低可買入1股股票。不過，若持有碎股有甚麼需要注意？

【中銀推買賣碎股服務　1股起投資　唔使100元可買收息股：按此

由於部分銀行會提供月供股票服務，部分客戶因而會持有碎股；至於部分股票會提供以股代息的選擇，亦會出現碎股的情況。但是，這些提供銀行或券商不一定提供買入碎股的服務，或只提供碎股賣出服務。

1. 碎股市場價一般較低

由於碎股市場流通量較少，部分銀行或券商或會比市價較低的價錢沽出碎股。以華僑永亨銀行為例，如客戶經網上理財或流動理財只沽出碎股，輸入之沽岀價必須較現價最少低5個價位。因此，在買入碎股的時候，亦要考慮沽出碎股的問題。

2. 代收股息或要「倒貼」

另外，如果有意買入碎股收息，亦要留意銀行或券商的收費。因為大部分銀行及券商，碎股與正股收費是一樣。換言之，若A公司全年合共派每股0.38港元股息，一手有500股，則可獲190港元股息。若你只持有10股，即只可獲3.8港元股息，再計及銀行或券行的代收股息費，或會出現「倒貼」的情況。以耀才證券收費為例，代收現金股息會收取股息金額0.5%或最低20港元，即需倒貼16.2港元。

3. 需經指定途徑交易

此外，若要進行碎股交易，部分銀行或券商只可透過指定途徑進行交易。以星展銀行為例，現時客戶只可經專人接聽買賣熱綫買賣碎股／特別股，不可使用其他途徑進行買賣。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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