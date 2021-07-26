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【退休理財】調查：98%受訪者憂晚年生活財務　僅23%期望獲子女照顧

退休規劃 17:55 2021/07/26

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隨着人均壽命延長，愈來愈多人關注退休規劃。滙豐保險發表「香港的活躍豐盛晚年：躍動無限耆」調查結果，指有98%受訪者表示對晚年生活有財務憂慮，主要擔心健康護理費用，以及儲備不足等，調查亦發現，「養兒防老」的傳統觀念或已不合時宜，只有23%港人期望子女照顧自己。

【40歲時未做好呢4件事 代表你未準備好退休？：按此

主要憂慮醫療費用不足

調查在今年6月訪問30歲至70歲的成年人，以了解港人對晚年生活的觀念及及準備情況。調查顯示，98%受訪者表示對晚年生活有財務憂慮，當中主要的考慮為醫療／健康護理費用（66%）、資金不足（51%），其次為固定收入保障的需要（38%）等。

調查又發現，近8成受訪者認為，疫情令港人為老年生活綢繆準備愈加困難，其中40至49歲（59%）及50至59歲（61%）人士表示在經濟上受到最嚴重的負面影響。為加緊準備退休儲蓄，接近40%受訪者表示，將在疫情過後為準備退休生活多儲蓄10%甚至更多。

【既要儲蓄退休金又要為兒子打算 應該點樣部署好？：按此

僅23%期望獲子女照顧

對於退休後的收入來源，僅有23%港人期望子女照顧自己，反映「養兒防老」的傳統觀念或已不合時宜。與此同時，4成受訪者認為，即使子女成年，為人父母者仍應給予援助，但只有25%有足夠的資金去支持。

另外，滙豐保險亦宣布推出「滙豐裕達年金計劃」，為包含儲蓄成分的人壽保險計劃，年金期長達25年或至99歲。年金期首10年的每月保證年金金額逐年遞增3%，其後保持不變。由年金期第11年起，可獲派發由累積紅利所支取的每月非保證年金金額。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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