【專訪】黎永良教兒子投資講實戰　輸10萬當交學費　最緊要有學習的心

資深投資者黎永良有兩位寶貝公子，現時都是三十出頭的年紀，問到兒子可有得到黎永良的真傳，理財投資也有道？他十分自豪地表示，兩個兒子都算是懂得理財之人。

他認為很多年輕人在股票市場上總是認為自己是股神，缺乏學習的心。在理財教育方面，黎永良很有一套想法：

養不教，父之過；

教不嚴，也是父之惰；

不但要獎罰分明，還要以身作則。

黎永良作為資深投資者，實戰經驗豐富，教兒子投資，也用實戰的方式，讓兒子體驗投資的戰場。他說：「當年小兒子約18歲時，給予他10萬元投資，結果他都輸了。所以恭喜他，當交學費，不然他會覺得自己好叻，沒有學習的心。」

教育方針隨人生階段改變

在與兒子每階段的溝通，黎永良持不同態度，兒子小學時是位嚴父，灌輸對錯；到他們中學時則是慈父，着重講理；到兒子讀大學之後就是朋友，坦誠交流，各補所短。

黎永良分享，在小兒子讀大學時，學校有投資比賽，是模擬盤投資，當時兒子經常請教他，結果兒子奪得全歐洲大學生投資比賽冠軍，後來更得到大學獎學金。他分享這個與兒子相處溝通的經歷時，也相當自豪。

■黎永良深信「讀萬卷書，行萬里路」，年紀輕輕時已四處去■

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過去除了投資股票，黎永良連店舖、物業等都有涉獵。香港人都知，現時要買磚頭，真的一塊䃈磚也得來不易，不過當你以為他的成功是時代帶來的，你想得太簡單了，不少人生在同一個年代，卻沒有這個膽識及知識，結果今天仍然是沒有很豐厚身家，所以知識及遠見也很重要。

想上車變成一種時代的產物，那麼現時是買樓時機嗎？黎永良表示，以他個人而言是不會博了，畢竟已是退休年齡，亦已經有一定儲蓄，不必太博。「現時樓價對於香港人而言，負擔真的太大了。」他認為樓價現時實在太高，較年輕的一輩應否置業，他也很難說得準。而投資方面，他仍然是同一句話：「嚴守止蝕」，要懂得分短中長綫投資。

記者：陳玉蓮

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