【虛擬貨幣】美證監嚴查股票相關虛擬資產　監管壓力增　投資需慎防風險

上周加密貨幣市場波動較大，呈現V字走勢。比特幣於上周二早段跌穿3萬美元大關，最低見29,400美元，以太幣最低僅有1,725美元；至周三下午開始回升，比特幣上周五報32,600美元，對比前周升2.2%；以太幣現反彈至2,000美元樓上，報2,063美元，上周升6.2%。

監管壓力升溫 投資者需多加注意

本周我們說說影響市場的重點事件。首先，加密貨幣市場的監管壓力持續升溫，導致市場整體下跌。歐洲監管部門再度表示將加快相關研究以監管各類穩定幣，美國證券交易委員會（SEC）亦表示將嚴查近期於市場上日漸熱門的股票相關的虛擬資產並保留追責權力。應注意，雖然這類虛擬資產僅於區塊鏈發行，但因其與股票相關，仍受到SEC監管，雖然現時的條例可能有一定漏洞，但相信不久後便會完善；部分數字資產交易所亦漸漸與此類股票掛鈎產品劃清界限。建議讀者在投資此類產品時要多加留意。

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監管壓力下，依然有業界名家持續發聲支持加密貨幣。於上周四晚間舉辦的B Word加密貨幣大會上，特斯拉（Tesla）總裁馬斯克（Elon Musk）再度唱好加密貨幣，並强調他本人與特斯拉並未賣出任何持有的比特幣，還稱未來特斯拉有機會再度支持比特幣付款；推特（Twitter）總裁Jack Dorsey亦在公司財報會議上表示比特幣將會是公司未來業務重要的組成部分，能爲公司帶來高速發展與創新。此前提到過的美國科技股女股神Catherine Wood亦稱，加密貨幣是可以用作對冲的通脹與通縮風險的重要工具。名家支持重振市場信心，比特幣當日反彈超8%，以太幣升幅一度達12%。

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加密貨幣市場受市場消息影響，波幅較大。以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報7772點，一周升2.7%；ix比特幣指數報7805點，一本周升1.7%；ix以太幣指數報17400點，一周升6.0%。上周以太幣跑贏市場，ix以太幣指數表現好於另外兩隻指數。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 7772 +2.7%（+207） ix比特幣指數 7805 +1.7%（+128） ix以太幣指數 17400 +6.0%（+980） *截至2021年7月23日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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