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【ESG】可持續投資總額達35.3萬億美元　佔全球5主要市場總資產三分一

綠色金融 17:16 2021/07/26

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【ESG】可持續投資總額達35.3萬億美元　佔全球5主要市場資產三分一

環境、社會及管治（ESG）投資熱潮有增無減，全球可持續投資聯盟（Global Sustainable Investment Alliance）發表最新報告顯示，可持續投資總額達35.3萬億美元，佔全球5個主要市場，包括歐洲、美國、加拿大、澳大拉西亞（即澳洲、新西蘭和鄰近的太平洋島嶼）及日本所有資產的三分之一以上。

【瑞銀：奧運點燃綠色投資 看好3大投資主題：按此

加國可持續投資增幅最大

全球可持續投資聯盟發表《全球可持續投資2020》報告，截至2019年年底，全球可持續投資達35.3萬億美元，佔全球5個主要市場，包括歐洲、美國、加拿大、澳大拉西亞及日本所有專業管理資產的36%在2年內增長15%。

多個市場的可持續投資資產持續增長，加拿大在2018年至2020年間增長幅度最大，增長48%，其次是美國（增長 42%）、日本（增長34%）和澳大拉西亞（增長 25%）。

不過，歐洲市場的可持續投資增長放緩，在2018年到2020年，可持續投資資產的增長下跌13%，報告認為是與歐盟為可持續投資立下定義，採用更嚴格的標準而影響，相信是處於過渡期，而非投資者對ESG主題的興趣減少。

【中國碳排放權交易上綫 首宗成交達790萬人民幣：按此

中國成第二大綠債市場

報告也涵蓋英國、美洲、拉丁美洲、亞洲及中國等市場的可持續投資發展。報告指，在政策推動下，中國的可持續投資有明顯的增長，自2015年首次發行綠色債券後，截至今年6月，中國已成為全球第二大綠色債券市場，發行量超過1.2萬億元人民幣。報告認為，中國的碳中和目標將會成為可持續投資的重要推動力，而最近上市全國碳排放權交易更有望帶動減排相關的投資。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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