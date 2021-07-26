【職場增值】從「月賺三萬」變「日賺三萬」　改變思維是唯一出口

作為打工仔，每星期除了工作以外，放工後你會有甚麼事做呢？約朋友聚餐？回家休息，然後第二天又去工作？這種生活有讓你有感到厭倦嗎？你有想過現在開始放工後進修，並大幅增加個人收入，繼而可以踏入財務自由的狀態嗎？



台灣暢銷作家黃大米分享朋友的經驗，10年間由一名小助理成為獵頭顧問，今日一場演講就賺到當年的月薪。是否很吸引？她又是如何做到的呢？黃大米指，這位朋友善用個人放工時間去進修，從過去工作一個月才有三萬多新台幣，現在一天已賺到過去的一個月的人工。

試想想月薪的金額變成日薪，這很吸引嗎？不過世上無不勞而穫的，如何利用工餘時間正正決定你的未來，當年的小助理積極進修工作相關的專業課程、考取證書，並順利轉行踏入專業的圈子，數年後成了獵頭顧問，出書、演講各樣的工作都找上她，收入亦跟着三級跳。黃大米指，這位朋友能該自己身價大漲的關鍵原因，是「進修、學習，讓大腦變得不一樣」。

想身價三級跳，你可能需要改變一下思維。以下三個想法，或許也能改變你的人生。

1. 為自己計算時薪



香港大部分打工仔都是月薪制，若你是經常OT的上班一族，你計一計，或許會發現一個驚人的事件：原來自己的時薪極低！例如你是朝9晚6的打工一族，人工大約2萬元，但你每日加班至2小時至晚上8時，你每小時就只有大約80元的時薪，與當年大學打兼職人工相近。再想一想，這個時薪又是不是自己可接受的呢？當然，你亦需要思考個人對於工作的滿足感、對這份工作的意義等。若時薪過低，你可以考慮轉一份輕鬆的工作，讓自己在下班後有時間進修，投資自己。



2. 預算每日待辦事項

自從工作以後，你或許很少為自己訂立待辦事項，每日返工等放工，只希望盡快可以下班，日子一天一天過，就這樣又一個月。為了不讓自己浪費時間，建議你把自己想要做的事情放到待辦事項中，當你看到自己的待辦事項時，你會開始着手安排時間，不讓自己去無聊的飯局，不見不重要的人，這樣你亦可以清楚知道自己每星期有甚麼重要事項需要優先處理，同時要實現個人的目標是需要付出時間的，你付出的時間也不會白費。

3. 遠離3C產品或設定飛航模式



偷走你最多時間的往往是你的手提電話，有時一天數小時其實都在滑電話卻不知自己在做甚麼。例如看社交媒體更新、看影片，到最後可能花了時間但又無甚得着。建議你可以轉飛航模式，逐漸養成無視手機的習慣，就能很專注做事情。又很多時候，我們明明在專注工作，但因為朋友的訊息、新聞資訊等提醒，不知不覺中浪費了很多零碎時間。若真的有需要，你可以設定手機的鬧鐘功能，例如每次只可以使用10至15分鐘，又或是設定飛航模式，只專注睡覺或做其他更重要的事情，能夠不受打擾。

別人的成功都不是沒有理由的，方法有很多種。只有你決心想改變，便需要把寶貴的精力及時間花在重要事情上。如果你能做的，相信未來你的人工必定與你的能力相配。

責任編輯：陳玉蓮

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