【大灣區】內地樓市穩中回落　大灣區城市可看高一綫

2021年已過了一半，中國整體樓市延續了去年的升勢，近數月雖在政府政策調控下，市場溫度稍為下降，目前似乎仍未破壞樓價穩中向上趨勢。踏入下半年，大灣區樓市走向如何？尤其是深圳推出了多項政策，將會帶來甚麼影響？現在是入市時機嗎？

調控政策見效 二手市場漸降溫



從國家統計局最新公布數字分析，6月份中國70大中城市新建住宅售價按年升4.7%，連漲69個月；按月則升0.5%，但漲幅已呈收窄，創3個月最低。其中，上漲的城市有55個，遠少於5月的62個，下跌的增逾倍至12個城市。由此可見，樓市溫度有所下降，無論是上漲城市數目或樓價升幅均現回軟，穩中有落，這與政府調控政策不無關係。



值得留意的是，6月份一綫新建商品住宅銷售價格保持動力，按年升6.1%，漲幅微擴0.1個分點；反觀二、三綫城市新建商品住宅銷售價格亦分別上升4.8%及3.7%，但漲幅則輕微回落。不過，若從新盤及二手市場看，則一綫城市新盤依然堅挺，按月仍漲0.1個百分點，但二手市場的動力已明顯減弱，未來或會進一步擴散至二、三綫城市。

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收緊二手樓放貸 帶動新盤需求



事實上，在銀行收緊二手房貸下，加上全國十多個城市出台了二手房指導價格制度，這意味將大大削弱投機客槓桿炒樓的機會，對樓市已產生了抑制作用。而目前在全國落實「住房不炒」大環境下，短期內或窒礙升勢，下半年二手市場料會持續降溫，成交減少，但價格相信可穩中有序緩降，不會造成崩塌。



不過，內地貸款市場往往有季節性特點，當銀行過了時間節點，明年重獲房地產放貸額度，則可望激活樓市累積的需求，重拾動能緩展升勢，因為樓市規律通常是「量在價先」，先有成交而後有價格。另方面，當二手房收緊放貸甚至暫停貸款，這或令新盤市場得益，可促使部分剛需及有意提升居住環境的置業者轉買新樓，有利於化解新盤庫存，加速發展商資金回籠，亦可緩解銀行在房地產融資方面的風險。

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大灣區經濟發展迅速 為樓市添動力



展望下半年，在政府持續調控樓市大基調下，部分升勢太猛的城市，過熱情況料將進一步遭到遏制，以較溫和的步伐調整鞏固，而新樓盤短期內料仍會延續小幅增長趨勢。總銷售面積或可望再創新高。至於一些潛力優厚的城市，尤其是珠三角的大灣區內的大城市，例如廣州及深圳等，憑藉本身特殊條件及經濟刺激政策，樓市將可得到支持，穩定健康發展。



長遠來說，樓市發展還須回歸基本因素，論人才和財力、經濟產業及交通規劃，大灣區都得到政策支撐而大放異彩，也將成為推助樓市的核心動力來源。以深圳而言，深圳吸纳優才入戶計劃已現成效，而擴大都市圈，與廣州、東莞、惠州建設城際軌道交通運輸亦加速推進。此外，深圳亦擴大優惠吸引企業進駐，同時亦設定住房新計劃，目標至2035年將人均住房面提升至逾40平方米，政府在供需兩端同時發力維穩樓市，未來潛力或可看高一綫。



總括而言，政府一方面提出「解決好大城市住房問題」，堅持「住房不炒」而適時出台一些調控政策，但以「穩地價、穩房價、穩預期」為前提大原則，大家也就不必過於擔憂整體樓市大跌，當然亦不可期望會長升不回、萬人搖號抽買豪宅盛況相信難以重現。大家若要入市還須靠自身實力，考驗眼光，始終不同城市、不同小區，盤路亦有異，樓價表現及潛力還是大有差別。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。