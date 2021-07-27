【消費優惠】KFC第二週夏日歎到抵　米芝蓮食府美味廚指定菜式$15

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：第二周夏日歎到抵

KFC推出第二周「夏日歎到抵」優惠，由7月26日至7月30日各時段會推出不同優惠，包括45元嘆2人餐、兩件香蜜鬆餅12元、5星巴辣雞腿包及中汽水18元等優惠。

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此優惠適用於全綫香港肯德基餐廳，惟沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外。另外，上午11時前優惠不適用於九龍塘又一城、長沙灣元州商場、九龍城廣場、鳳德商場、慈雲山中心、馬鞍山迎濤灣購物中心、尖沙咀海運大廈、旺角新世紀廣場、赤柱廣場、屯門寶怡商場、亞洲國際博覽館、沙田馬場及香港大球場分店。

上述優惠除可與自助點餐減免優惠（包括上午11點前，每張滿30元的訂單減3元及上午11點後，每張滿70元的訂單減7元）同時使用外，不可與其他優惠（如KFC手機程式優惠券）同時使用。自助點餐每張滿額訂單只可享用減免優惠一次。優惠不適用於KFC好味速遞及好味速遞自取，食品供應以餐廳之訂定爲準，數量有限，售完即止。

2. 美味廚：指定菜式$15

連續多年獲得米芝蓮推介的中菜廳美味廚，為慶祝開業15周年，由即日起至8月31日，每日午市及晚市惠顧指定菜式，只需15元。

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美味廚

地址︰灣仔道165-171號樂基中心5樓

電話︰2866 8305

營業時間︰中午12時至下午3時；下午6時至晚上11時30分

3. ecLiving：上水店搬遷清貨全場8折

簡簡單單ecLiving上水店進行搬遷清貨優惠，由即日起至8月31日，全場8折。此優惠不適用於勁減、限日、換購、寄賣及陳列貨品。

門市地址：新界上水新康街8號地舖

營業時間：上午8時30分至下午6時30分

撰文：hket小編

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