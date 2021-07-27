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【消費優惠】Gilman盛夏大優惠　最後召集

精明消費 10:30 2021/07/27

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呢個夏天多數留係屋企，想換電器？Gilman現正進行盛夏大優惠，到網店註冊會員後購物，首單可減50元，消費金額滿200元即可免運費，安在家中都用到。提提你，優惠期最後今日！

    點擊圖片放大

地點：Gilman eShop、荃灣Outlet、Gilman灣仔、金鐘、沙田分店

詳情按此

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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