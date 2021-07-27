【消費優惠】Gilman盛夏大優惠 最後召集 精明消費 10:30 2021/07/27 分享： 呢個夏天多數留係屋企，想換電器？Gilman現正進行盛夏大優惠，到網店註冊會員後購物，首單可減50元，消費金額滿200元即可免運費，安在家中都用到。提提你，優惠期最後今日！ ▼點擊圖片放大 地點：Gilman eShop、荃灣Outlet、Gilman灣仔、金鐘、沙田分店 詳情按此 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】眼鏡88消費券優惠全單低至5折 最後今日 ! 今日 【消費優惠】眼鏡88消費券優惠全單低至5折 最後今日 ! 【消費優惠】Francfranc夏日大減價低至3折 2021/07/26 【消費優惠】Francfranc夏日大減價低至3折 【消費優惠】九龍酒店海鮮自助餐網上預訂7折 最平每位$294.4 2021/07/26 【消費優惠】九龍酒店海鮮自助餐網上預訂7折 最平每位$294.4 【好去處】魚尾獅熊大現身將軍澳！與LINE FRIENDS偽遊東南亞兼打卡 2021/07/25 【好去處】魚尾獅熊大現身將軍澳！與LINE FRIENDS偽遊東南亞兼打卡 【好去處】羊駝農莊玩樂之旅一日遊 親親小羊駝歎菠蘿下午茶 2021/07/24 【好去處】羊駝農莊玩樂之旅一日遊 親親小羊駝歎菠蘿下午茶 付款優惠 著數優惠 金鐘 疫苗 Outlet 荃灣 沙田 灣仔