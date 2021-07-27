【消費優惠】眼鏡88消費券優惠全單低至5折 最後今日 ! 精明消費 09:00 2021/07/27 分享： 各位諗好點用消費券未？不如配副新眼鏡轉換吓形象！可以去眼鏡88「先預訂，後以消費券付款」，揀好心儀款式、驗埋眼，8月1號即刻可以用消費券找尾數同拎眼鏡，實行早買早享受！優惠期至今日，全單低至5折！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Francfranc夏日大減價低至3折 2021/07/26 【消費優惠】Francfranc夏日大減價低至3折 【消費優惠】九龍酒店海鮮自助餐網上預訂7折 最平每位$294.4 2021/07/26 【消費優惠】九龍酒店海鮮自助餐網上預訂7折 最平每位$294.4 【好去處】魚尾獅熊大現身將軍澳！與LINE FRIENDS偽遊東南亞兼打卡 2021/07/25 【好去處】魚尾獅熊大現身將軍澳！與LINE FRIENDS偽遊東南亞兼打卡 【好去處】羊駝農莊玩樂之旅一日遊 親親小羊駝歎菠蘿下午茶 2021/07/24 【好去處】羊駝農莊玩樂之旅一日遊 親親小羊駝歎菠蘿下午茶 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月23日） 2021/07/23 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月23日） 學界優惠 積分優惠 飲食優惠 付款優惠 著數優惠 電子消費券 疫苗