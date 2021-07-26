【5000元消費券】承辦商電話打足3日打唔通？　2大方法遞交「在港證明」

已登記5,000元消費券的市民，最快可於8月1日領取第一期款項。若要領取消費券，申請人需符合「在港居住」要求，而政府或其承辦商會隨機向申請人進行抽查，收到短訊通知後需於指定日期內交文件。

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區議員黎國泳在facebook發文分享，指早前有街坊被選中作「在港居住」抽查，短訊提及需於3個工作天內提交所需資料予承辦商，惟事主打足3日電話從未接通過。其後黎國泳收到消費券辦事處的回覆，指市民可親身到消費券計劃辦事處／德勤太古城辦事處遞交文件，亦可將所需資料電郵至consumptionvoucher@deloitte.com.hk。

■2大方法遞交「在港證明」文件■

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如果被抽中作「在港居住」證明，市民需要提供甚麼資料呢？根據消費券網站，若登記人在2021年6月18日前的24個月期間曾在香港居住，可提供租約、工作紀綠，購物單據等作證明。如登記人是因為廣東或福建計劃、在境外升學、健康問題須在香港以外住院、受僱於香港政府或企業而短期外派海外工作，或參加勞工處「工作假期」，而於2021年6月18日前的連續24個月不在香港。申請人可提供相關證明，例如在香港以外就讀的入學證明、在香港以外住院的醫院證明等。

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責任編輯：曹佩鈞

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