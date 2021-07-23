California Wine Month 尋找加州名牌以外的抵飲之選

▲ 喝厭了法國酒，不妨趁加州酒月去認識一下現在流行的California Wine。

今個月是加州酒月，當大家一窩蜂都走去喝法國布根地的Pinot Noir時，如果不想捱貴酒，新西蘭、美國的加州及Oregon，許多時候都是最佳的代替品。就讓Watson’s Wine的買手Ben，推介一些抵飲的Pinot Noir紅酒之選。

１。Hirsch, San Andreas Fault, Pinot Noir, Sonoma Coast, 2016

超過37年的種植經驗，昔日主要是將葡萄賣給以Pinot Noir馳名的酒莊如William Selyem，現在推出自己的品牌，但又不屑將葡萄酒給酒評人品評，因此不為很多人熟悉。Hirsch總共有72英畝的葡萄園，分為67塊田，有點像法國布根地般，獨立採收，而這San Andreas Fault是它們的招牌作，亦因為這加州地理上的斷層，對葡萄園的土壤影響尤其深遠。雖然加州沒有Grand Cru制度，但Hirsch Vineayrds被《Wine Spectator》形容屬Grand Cru級數。

▲ Hirsch Vineyards, San Andreas Fault, Pinot Noir, Sonoma Coast, 2016（原價$328，特價$268）

２。Orin Swift, Slander, Pinot Noir, 2018

被喻為天才的Dave Phinney，以釀製Zinfandel起家，其Prisoner最為人所熟悉，後來賣盤後，要8年後才可以重新釀製名為8 Years in the Desert的混合紅酒，都是以Zinfandel為主，再加Petite Sirah及Syrah兩款葡萄。

David Phinney後來又將Orin Swift賣給了E&J Gallo，而這Slander正是David從Gallo（在加州擁有最多的葡萄園）的眾多葡萄園中，選取最出色的葡萄釀製。Ben說這Slander的風格比較豐厚，不是他那杯茶，但就一直銷情理想。

▲ Orin Swift, Slander, Pinot Noir, 2018（原價$488，特價$388）

３。Paul Hobbs, Pinot Noir, Russian River Valley, 2017

被認為是「葡萄酒界的喬布斯」的Paul Hobbs，曾經是著名酒莊Opus One的釀酒師，擁有不容置疑的江湖地位，而他也曾作阿根廷酒莊Catena的顧問。Paul Hobbs所釀製的Beckstoffer To Kalon, Cabernet Sauvignon，更被形容為「全球最偉大的五款酒」之一。

To Kalon這加州著名的葡萄園，分別由Opus One、Robert Mondavi，以及著名種植者Andy Beckstoffer所持有，只要寫著Beckstoffer To Kalon，許多時候都是獲取高分以及超貴價的保證。Ben表示Beckstoffer賣葡萄給酒莊，也不是以重量計算，而是酒莊釀製完成後賣多少錢，便以賣價去計算收取葡萄的價錢。

除了Cabernet Sauvignon、Chardonnay等大路葡萄外，Paul也有釀製Pinot Noir，在仍然未炒起時飲用，相信是明智之選。

▲ Paul Hobbs, Pinot Noir, Russian River Valley, 2017（原價$588，特價$438）

夏天不能缺少白酒

加州酒除了紅葡萄如Cabernet Sauvignon及Pinot Noir出名外，還有白葡萄Chardonnay，以及夏天不能少的氣泡酒，看看Ben有甚麼推介。

１。Trefethen, Estate Chardonnay, 2018

Ben說Chardonnay令Trefethen酒莊為人所熟悉，而這枝正是它們的代表作，獲得Decanter World Wine Awards 2020的Platinum獎，得分97。Ben刻意收起現在才拿出來賣，是因為不想公布得獎時，但葡萄酒已售罄。

這款Chardonnay已不像昔日加州白酒般那麼「大隻」，膩口，因為只用了13%新木桶，陳年9個月，只有含蓄的烤木香，但有更多的柑橘、蘋果及梨等果味點綴。

▲ Trefethen, Estate Chardonnay, 2018（原價$298，特價$238）

２。SENSES, Chardonnay, Russian River Valley, 2018

3人組合（Chris、Max、Myles）出產的白酒，在背後的酒標便有著3人的名字及簽名，所以酒標上SENSES一字，E就變成3。雖然酒莊沒有自己的葡萄園，但酒莊的出品貴精不貴多，Ben說每一款酒，每年供應可以是24-60枝不等，非常矜貴。風格類似法國布根地，不側重豐厚，而是清新，有更多的酸度及礦物風味。

▲ SENSES, Chardonnay, Russian River Valley, 2018（原價$638，特價$398）

３。Cruse Wine Co., Deming Sparkling, Valdiguie, 2019

不一樣的氣泡酒，粉紅色是來自這款紅葡萄Valdiguie，有Napa Gamay之稱，比較常見於法國南部的Languedoc，酒本身芳香並有車厘子及黑莓等風味。氣泡酒釀製過程是屬於Petillant-naturel，即是以古老方法製作的氣泡酒，葡萄酒在第一次發酵結束前先裝瓶，不像香檳再加酵母及糖作第二次發酵。

Ben指莊主Michael Cruse不喜用加州大路的葡萄，而喜歡用Tannat及St. Laurent這些少見的葡萄。他還有一枝Ultramaine, Blanc de Blancs氣泡酒，要等5年才有貨，因為酒評人評價甚高，《Wine Advocate》就曾給與2015年95分。

▲ Cruse Wine Co., Deming Sparkling, Valdiguie, 2019（原價$368，特價$298）

Watson's Wine

地址：中環皇后大道中2號長江中心B2層

電話：2342 4122

營業時間：11am-8pm

備註：文中特價優惠至8月2日

同場加映：加州酒配燒烤自助餐

齋飲大家可能嫌單調，不妨來到灣仔萬麗海景酒店的咖啡室，一嘗加州酒配德州燒烤美饌的滋味。雖然加州酒較為人認識是紅葡萄Cabernet Sauvignon及白葡萄Chardonnay，但事實上，除了上述兩款大路葡萄，還有在加州廣泛種植的紅葡萄Zinfandel及芳香的白葡萄Viognier。

▲ Kendall Jackson, Vintner's Reserve, Zinfandel, 2014（$100/杯；$500/瓶）

配菜的葡萄酒通常比較容易入口，像Kendall Jackson, Vintner's Reserve, Zinfandel, 2014，濃郁得來又不乏果香，配襯煙熏牛腩或雙重煙熏煙肉，都沒有格格不入的感覺。而Freemark Abbey, Viognier, Napa Valley,2013，除了展現Viognier一貫的白桃芳香、杏仁特色外，還有淡淡的檸檬風味，比法國的出品更飽滿，配襯自助餐上嫩滑的煙熏三文魚，完全能融和在一起。

▲ Freemark Abbey, Viognier, Napa Valley,2013（$110/杯；$550/瓶）

德州燒烤美饌配加州佳釀

供應日期：即日至8月31日

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓萬麗咖啡室

電話：2802 8888

收費：周一至四 $678；周五至日及假期 $718