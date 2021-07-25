【理財個案】既要儲蓄退休金又要為兒子打算　應該點樣部署好？

讀者張先生目前想為自己儲蓄退休金，但又未知自己退休會在何處。另外，如果儲蓄有盈餘，也想留給孩子，而孩子亦有機會到其他國家或地方生活。應該如何準備呢？

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多種貨幣儲蓄 滿足不同需要



目前市面上推出的儲蓄產品，有6種貨幣（人民幣、美元、港元、加元、澳元、澳門幣）選擇，可供投保人選擇及中途轉換，可以隨時滿足投保人因生活地點改變而對貨幣需求轉變的需要。無論投保人是為自己退休籌劃，還是為小朋友將來讀書打算，都可以有更多元化的選擇。



投保人可先揀選方便自己目前的方案作儲蓄，將來在漫漫人生路的某一個時段，再轉換貨幣，甚至可以每年都轉換一次。



另外，市面上愈來愈多的儲蓄保單，可以提供第二受保人的功能，即提前設定保單的第二位受保人，如果當第一受保人因意外而身故，它就可以發揮功效，將保單自動傳承予提前設定好的第二受保人，令保單不會中斷，達到財富順利傳承及累積的目的。



儲蓄靈活提取 應付多變需要



張先生目前計劃儲蓄，既想為自己打算，也想為兒子打算。很多時候投保人儲蓄，過了若干年後，取錢的時候，可能情況有所變化。所以這時候保單可以有靈活的提取方式，也很重要。張先生可以選擇在退休時，一筆過提取想要的金額，剩下資金再轉名給兒子，再作每年提取。也可以每年提取一筆金額，到一定時候，轉換貨幣，再轉名給兒子。有關轉換手續，只需要填表完成，方便快捷。



客人可以選擇一筆過或分數年儲蓄，獲得保證及潛在紅利及分紅回報（預期長年期的儲蓄每年IRR高達6.8%），這樣的保單長遠回報豐厚。當到達一定年期，當客人覺得回報滿意，又不想已賺取的紅利及分紅再波動，便可以使用紅利及分紅鎖定功能，轉移最新現金價值到鎖定的帳戶，以非保證利率賺取利息。這可謂進可攻退可守。

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另外一個防守的時刻，便是保單設有失業延遲交保費的功能，可以幫助投保人在失業的時候，暫時度過難關，減輕財務負擔，確保投保人在人生各個階段，都可以從容面對，真正享受到自如的人生。

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