【MPF】臨屆退休年齡兼失業　可提取強積金嗎？

李先生從事運輸行業，疫情期間失去工作，年屆60歲的他惟有返散工幫忙家計，臨屆退休年齡加上失業，可否提取強積金計劃內的錢？

【退休時應否一次過提取強積金？ 拆解4大退休疑問：按此】

提取方式可一筆過或分期

在法例上，凡年滿18至65歲的在職人士，不論僱員或自僱人士都需要強制性參加強積金供款計劃，僱主一旦被發現沒有為僱員供款強積金即屬違法。而港人年滿65歲便可以申請提取強制性供款和可扣稅自願性供款累積的強積金。提取方式可選擇以一筆過或分期的方式提取累算權益，同時亦可以保留在強積金計劃內繼續投資。

如果選擇提取強積金，手續非常簡易，只須遞交申索表格連同身份證便可。如計劃成員不清楚自己有多少個強積金個人帳戶，可向積金局查詢。如果選擇以分期方式提取，受託人每年可以免付4次的提取行政費用。同時每個強積金計劃可能會就分期提取強積金作出不同的設定或安排，因此在提交申請前，應該先向強積金公司查詢或透過積金局了解詳情。

永久性離開香港亦可提取

由於李先生還未達到法例下65歲的退休年齡，因此不能申請強積金提取。除非李先生決定提早退休，並作出法定聲明指無意再次受僱或自僱。另外以下情況都可以提早申請提取，例如永久性離開香港，亦無意作為永久性居民返回香港工作或再定居，同時須提供令受託人信納計劃成員已獲准在香港以外地方居住的證明。另一情況是，完全喪失行為能力，或患末期疾病並預期壽命減至12個月的任何疾病並提供由註冊醫生或中醫發出的醫學證明書。

如果選擇分段提取，部分資金仍留在強積金計劃內投資，需要留意當時的投資風險。畢竟強積金投資於基金，而基金單位的價格會隨市場變化，因此計劃成員的強積金資產值取決於當時的基金單位價格。提取強積金時，受託人會按當時市場價格，賣出帳戶內的基金單位，然後向計劃成員支付相關金額。

由於處理申請需時，基金價格於期間或會有所變動，因此最終賣出基金單位的價格或會與提交申請表格時所知的價格不同。此外，受託人亦會如常按計劃成員帳戶內的強積金資產總值收取管理費等相關費用。因此退休時應該選擇低風險同時低管理費基金。

【原文：強積金65歲前取 須聲明提早退休（收費文章）】

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