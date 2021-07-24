【好去處】羊駝農莊玩樂之旅一日遊　親親小羊駝歎菠蘿下午茶

位於元朗錦田的有機薈低碳農莊──菠蘿園，佔地13萬呎，以菠蘿為主題。現趁暑假推出「羊駝農莊玩樂之旅」一日門票，更包菠蘿下午茶、工作坊及紀念品等，適合一家大小玩足一天。



有機農莊以教育基地作賣點，推廣有機、綠色、環保及低碳理念。平日農莊有羊駝陶瓷工作坊讓大家享受手工樂趣，逢星期六、日及公眾假期，農莊更加開個羊駝扭波波工作坊，讓大家可以動動手製作屬於自己的羊駝公仔，讓遊客可以玩樂一整天！農場更歡迎帶上寵物一同入園，讓寵物也可一同放電。

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菠蘿園上年引入了4隻來自澳洲的超萌羊駝，顏色分別有純白、灰白及啡色，還有小羊和白兔，入場可與牠們零距離接觸，更可以親身餵飼。農莊亦設天空之鏡影相位，及7大打卡位如百花長廊巨型菠蘿屋、羊駝花海以及玩樂天地。



玩樂之旅還包括菠蘿下午茶，小食使用園內有機農田自家種植的菠蘿，每日新鮮即製。有配上雪糕的手工菠蘿包、自家製菠蘿蜜及有機菠蘿冰，最適合炎炎夏日享用。

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平日農莊有羊駝陶瓷工作坊，逢星期六、日及公眾假期，農莊更加開羊駝扭波波工作坊。小朋友限定6大免費活動，包括夏日水槍、DIY雪花輕黏土、充氣堡壘、彩沙池、釣魚池以及沙畫活動。



星期一至日均可預訂此優惠套票，每日只有20個名額，優惠期由即日起至9月30日，需於一天前預訂。入場後可由早上10時逗留至下午6時，玩足一整天。

諗唔到放假去邊到玩？睇下好去處懶人包攞靈感啦！

【原文：親親超萌小羊駝 錦田農莊歎菠蘿下午茶（收費文章）】

作者：張頌婷

責任編輯：梁靜詩

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