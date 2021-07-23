【網民熱話】30幾歲港男棄全職　兼職夠生活仲可以上興趣班

香港打工仔工時長、壓力大，不少人渴望早日財務自由、提早退休。最近有網民在討論區分享個人經歷，30多歲的男網民自前年被解僱後，決定棄全職揀兼職，亦有上興趣班，直言自己過着退休生活，並指終於明白Work life balance的滋味。

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有網民認為事主太早退休，應該趁年輕時多工作，儲錢為未來作打算。事主亦有解釋自己為何會選擇棄全職做兼職工作，源於事主父親一直忙於上班工作以養活家庭，最終捱出毛病，59歲時因癌症去世，令事主感嘆「搵錢儲錢儲得咁辛苦，真係有命留到退休用咩」。

■30多歲男網友棄全職揀兼職，網民點睇？■

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雖然事主現時只做兼職工作，但是生活亦過得非常充實，一星期返2至3日兼職，有2日則上興趣班，更會隔日做運動，更稱「有時仲覺得忙𠻹」。

事主亦有分享個人消費習慣，現時做兼職主要是賺幾多就使幾多，盡量不動用舊日的積蓄。他也表示自己使費不多，由於與家人同住亦毋須交租，月賺5至6千元只足夠支付日常消費及家用。假如花多了錢，他就會多做幾日兼職，「唔使慳住用，但都要控制好支出」。

現時不少人都想早日財務自由、提早退休，但是往往要儲一大筆儲蓄，你又會考慮效法這個網民的經驗，棄全職工作，享受「提早退休」的生活？

責任編輯：曹佩鈞

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