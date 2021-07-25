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伍樂怡斥6位數開Bagel網店　研發食譜送貨一腳踢不靠富二代男友

個人增值 19:00 2021/07/25

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伍樂怡斥6位數開Bagel網店　研發食譜送貨一腳踢不靠富二代男友

有「仙氣李若彤」之稱的伍樂怡（Kelly），雖然近年不乏曝光機會，但疫情關係令收入大減，故造就她另覓財路，繼去年創立自家運動服裝品牌後，近日再度榮升老闆娘，開設健康Bagel網店。

現年28歲的伍樂怡，除了演藝事業表現亮眼，最近她更積極拓展副業，斥高達6位數字與哥哥合資開貝果網店Bageliciouz，並不時在各大商場開設期間限定Pop-Up Store。概念是源自於她讀書時期的回憶，在加拿大土生土長的她，熱愛Bagel的程度十分誇張，可以一日三餐都食。可是，她來港後偶爾突然饞嘴，卻找不到專門賣Bagel的店舖，於是萌生開設Bagel網店的念頭，繼而展開其創業之路。

配合本地口味　迎合健康飲食熱潮

近年掀起一股貝果熱潮，競爭相對都變得大，務求突圍而出，商家各出其謀。而其網店的Bagel主推運用加拿大技巧製成，以沸騰的蜜糖水燙麵糰。同時，她更因應港人口味不斷改良及研發Bagel的質感，最終成品既不像紐約式般有嚼勁，也不像台式般軟身，在兩者之間取得平衡。

除此之外，Bagel的卡路里也不少，為了讓顧客食麵包也能食得健康，因此她選用天然酵母發酵製成的酸種麵包，有益腸道健康。除了Bagel以外，她更推出Bagel Chip等輕盈小食，以及多款低脂忌廉芝士抹醬，大受好評。

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親自洽談寄賣點　暫不考慮開實體店

起初創業階段，沒有聘請員工也尚未有哥哥的資金，當時在低成本的情況下，她一人擔任多個​角色，由營銷、研發食譜、設計包裝、送貨都耗費心力，靠自己一手一腳去經營，相當吃力。

她甚有生意頭腦，在開拓收入來源方面，她選擇將各款Bagel放在不同的餐廳、咖啡店寄賣，令有興趣的顧客可於網上訂購產品，也達到宣傳的效果。「當時我親身把一盒盒Bagel送到港九不少餐廳，四周洽談寄賣形式的合作機會，希望有一個平台。最後因為他們，我的品牌才有更多人認識。」

幹勁十足的她，毅然決定將興趣發展成事業，無懼由零開始。開業半年已略見成績，其店舖社交平台現已吸引近3千人追蹤，為她帶來了成功感。但她坦言暫時不打算開實體店：「開設實體店的費用太高，需要等到生意上正軌才考慮。目前來說，我希望在不同地區做Pop-Up Store，不只分享我的童年回憶，也讓更多人認識我的品牌。」

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堅持財政獨立　不靠富二代男友 

此外，早前被爆與經營家族生意的富二代拍拖的她，表示男友也有試食並給予意見。不過她無意與對方一起經營生意，認為工作分開比較好，堅持與男友財政獨立。「我盡量自己生意自己做，不想靠他，況且這是我的概念，他也沒有太大的興趣，精神上支持我就已經足夠。」

 

作者：曾嘉善

責任編輯：招美寶、黃依情

（節錄）

【原文：TVB藝員伍樂怡疫下創業 開 Bagel 快閃店一腳踢

欄名 : 理財Star Talk

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