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【職場增值】履歷6大常見錯誤　你有無寫錯？

個人增值 13:00 2021/07/25

分享：

履歷6大常見錯誤　你有無寫錯？

求職者搵工寫履歷，難免擔心會有寫不好、寫不夠的地方。若參考網上的履歷表格式，又擔心被人發現，讓人感到沒有誠意。如何將一字一句都寫在重點上？

【摩通CEO分享成功秘訣：按此

履歷6大常見錯誤

據CNBC報道，有專門教授撰寫履歷的公司，公布履歷沒有需要的部分，包括：

1. 與職位不相關的興趣和習慣

負責招聘的經理，在查閱求職者履歷時，只會尋找與要求相關的內容。並舉例，倘若求職者應聘金融業，興趣是投資加密貨幣，會是加分項目。

2. 過多非技術技能

一般而言，求職者列出太多難以評核的非技術技能，會失去可信度。故舉例並建議求職者，倘若要說明自己擅長同時兼顧多項事情，不如使用可量化的例子，如「從始至終負責多個項目」，並舉出項目的成效。

3. 工作經歷

求職者若非應屆畢業生或工作逾數十年的資深管理層，列出曾擔任的職位時，只須填寫4至5項相關的工作經驗，而橫跨的年份亦不應超過10至15年。

4. 用字

事實上，求職者要留意撰寫在履歷上的內容外，還要小心其他細節和行文，包括避免使用「我」、「我們」，皆因履歷已代表屬於求職者。故建議撰寫時，可減少使用「我」等的字眼。例如：「我管理5個下屬」，轉為「管理5個下屬」。

5. 電子郵箱

科技進步令部分電子郵箱已較少人使用。在撰寫履歷時，要避免使用過時的郵箱，例如Hotmail等。

6. 照片

除非面試影視業的演員，否則毋須包含個人照片，以免造成無意識的偏見。

 

責任編輯：劉子瑜

【原文：寫履歷宜精簡 6大內容可刪（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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