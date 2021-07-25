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【好去處】魚尾獅熊大現身將軍澳！與LINE FRIENDS偽遊東南亞兼打卡

精明消費 10:00 2021/07/25

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LINE FRIENDS踏入10周年，多個商場亦特設主題布景裝飾，給粉絲們瘋狂打卡！熊大（BROWN）、熊美（CHOCO）、莎莉（SALLY）及兔兔（CONY）將現身將軍澳PopWalk天晉滙的大型主題場景，可以免費拍攝打卡。

【唔使飛都可以去日本長崎？ 有得打卡仲可以買手信！：按此

與LINE FRIENDS偽遊東南亞

PopWalk全新開幕的第4期Ocean PopWalk海天晉滙，連同1至3期打造出4大主題裝置，與BROWN & FRIENDS齊齊暢遊東南亞著名景點。包括以新加坡魚尾獅雕像造型亮相的BROWN，MOON則換上廚師裝束，而「BROWN & FRIENDS海鮮餐廳」更有各式各樣的新加坡地道海鮮，如辣炒胡椒蟹及麥片蝦等。

2期中庭的「BROWN & FRIENDS大皇宮」，則有曼谷大皇宮廟宇、篤篤車，3期中庭的「BROWN & FRIENDS夏日水果海邊派對」，帶來曼谷沙灘上的水果攤。設置於1期及2期戶外露天長廊的燈海，亦特別以BROWN & FRIENDS為主題，可愛浪漫，忠粉們萬勿錯過。

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    點擊圖片放大
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BROWN & FRIENDS東南亞熱辣辣之旅@PopWalk天晉滙
日期：即日起至9月5日
地點：將軍澳唐俊街12號PopWalk 1期、將軍澳唐賢街19號PopWalk 2期、將軍澳至善街19號PopWalk 3期、將軍澳唐俊街28號Ocean PopWalk海天晉滙
時間：10am至10pm

 

作者、責任編輯：張頌婷

想知道更多好去處詳情，可留意好去處懶人包

【原文：熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位

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欄名 : 消費錦囊

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