【好去處】魚尾獅熊大現身將軍澳！與LINE FRIENDS偽遊東南亞兼打卡

LINE FRIENDS踏入10周年，多個商場亦特設主題布景裝飾，給粉絲們瘋狂打卡！熊大（BROWN）、熊美（CHOCO）、莎莉（SALLY）及兔兔（CONY）將現身將軍澳PopWalk天晉滙的大型主題場景，可以免費拍攝打卡。

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與LINE FRIENDS偽遊東南亞

PopWalk全新開幕的第4期Ocean PopWalk海天晉滙，連同1至3期打造出4大主題裝置，與BROWN & FRIENDS齊齊暢遊東南亞著名景點。包括以新加坡魚尾獅雕像造型亮相的BROWN，MOON則換上廚師裝束，而「BROWN & FRIENDS海鮮餐廳」更有各式各樣的新加坡地道海鮮，如辣炒胡椒蟹及麥片蝦等。

2期中庭的「BROWN & FRIENDS大皇宮」，則有曼谷大皇宮廟宇、篤篤車，3期中庭的「BROWN & FRIENDS夏日水果海邊派對」，帶來曼谷沙灘上的水果攤。設置於1期及2期戶外露天長廊的燈海，亦特別以BROWN & FRIENDS為主題，可愛浪漫，忠粉們萬勿錯過。

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BROWN & FRIENDS東南亞熱辣辣之旅@PopWalk天晉滙

日期：即日起至9月5日

地點：將軍澳唐俊街12號PopWalk 1期、將軍澳唐賢街19號PopWalk 2期、將軍澳至善街19號PopWalk 3期、將軍澳唐俊街28號Ocean PopWalk海天晉滙

時間：10am至10pm

作者、責任編輯：張頌婷

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【原文：熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位】

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