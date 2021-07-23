【東京奧運】奧運會今開幕　瑞聯：對日本經濟提振作用不大

原定在去年舉行的東京奧運，因為受到疫情影響而延至今年，幾經波折之後終於在今天（23日）晚上開幕。市場對於這場奧運能否為日本經濟帶來提振作用有何看法呢？



奧運會難刺激日本經濟



瑞聯銀行發表報告指，在今屆奧運會開幕之時，正值東京因疫情再次實施緊急狀態至8月22日，是次體育盛事大部分不接受觀眾入場，而消費者情緒仍然低迷，支持繼續舉行賽事的民眾並不多。



該行相信，在這環境下，奧運會對日本經濟難產生刺激作用。但可幸的是，當地已接種疫苗的人口比率已上升，有望為下半年消費逐步復甦舖路，料日本最壞的情況已成過去。



日圓下半年顯著升值可能不大



瑞聯預料日本經濟將在今年增長2.5%，增速明顯亦較其他已發展市場差，而2022年的增長率料仍處於較高的2.2%。另外，預測日本央行不會顯著調整貨幣政策，有望經續為經濟提供支持，也抑壓日圓的升值潛力。美元兌日圓滙價早前已上升至106的200天綫水平，雖然日圓年初至今已下跌6%，但在美元走強下，預期美元兌日圓滙率在今年餘下時間仍將超越200天綫的水平。



在日股表現方面，短期來說出口轉強及日圓疲軟將繼續推升日股的表現。但中期而言，認為面向國內市場或服務業比重較大的板塊將較可取。

責任編輯：鄭樂怡

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