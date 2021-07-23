  • 33°C
香港時間 : 2021723日 (週五) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】奧運會今開幕　瑞聯：對日本經濟提振作用不大

個人增值 16:40 2021/07/23

分享：

原定在去年舉行的東京奧運，因為受到疫情影響而延至今年，幾經波折之後終於在今天（23日）晚上開幕。市場對於這場奧運能否為日本經濟帶來提振作用有何看法呢？

奧運會難刺激日本經濟

瑞聯銀行發表報告指，在今屆奧運會開幕之時，正值東京因疫情再次實施緊急狀態至8月22日，是次體育盛事大部分不接受觀眾入場，而消費者情緒仍然低迷，支持繼續舉行賽事的民眾並不多。

該行相信，在這環境下，奧運會對日本經濟難產生刺激作用。但可幸的是，當地已接種疫苗的人口比率已上升，有望為下半年消費逐步復甦舖路，料日本最壞的情況已成過去。

日圓下半年顯著升值可能不大

瑞聯預料日本經濟將在今年增長2.5%，增速明顯亦較其他已發展市場差，而2022年的增長率料仍處於較高的2.2%。另外，預測日本央行不會顯著調整貨幣政策，有望經續為經濟提供支持，也抑壓日圓的升值潛力。美元兌日圓滙價早前已上升至106的200天綫水平，雖然日圓年初至今已下跌6%，但在美元走強下，預期美元兌日圓滙率在今年餘下時間仍將超越200天綫的水平。

在日股表現方面，短期來說出口轉強及日圓疲軟將繼續推升日股的表現。但中期而言，認為面向國內市場或服務業比重較大的板塊將較可取。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【日本平民股神】小手川隆B.N.F只愛即日鮮　11萬身家暴漲至15億
2021/07/21
【日本平民股神】小手川隆B.N.F只愛即日鮮　11萬身家暴漲至15億
【投資大師智慧】通脹急升　重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法
2021/07/19
【投資大師智慧】通脹急升　重溫股神巴菲特抗通脹2大妙法
【美股部署】股神巴菲特顯神威！　巴郡今年賺375億美元　呢3隻美股貢獻近75%！
2021/07/13
【美股部署】股神巴菲特顯神威！　巴郡今年賺375億美元　呢3隻美股貢獻近75%！
【投資策略】擔心股災將至？美國理財天后教你4招自保
2021/07/09
【投資策略】擔心股災將至？美國理財天后教你4招自保
【南韓平民股神】窮小子炒股發迹　8年成億萬富翁　「就算股市差都要不慌不亂！」
2021/07/08
【南韓平民股神】窮小子炒股發迹　8年成億萬富翁　「就算股市差都要不慌不亂！」
東京 板塊 貨幣政策 奧運會 疫情 經濟 日圓 日本

下一篇文章

港「無殼蝸牛」擁2大馬物業　「大馬達人」姚亦澧話你知投資買邊區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場‧創業】台灣窮小子13歲隻身移民美國　身無長物如何打拼成老闆
【職場‧創業】台灣窮小子13歲隻身移民美國　身無長物如何打拼成老闆
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至7月23日）
【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至7月23日）
【投資入門】中銀推買賣碎股服務　1股起投資　唔使100元可買收息股
【投資入門】中銀推買賣碎股服務　1股起投資　唔使100元可買收息股
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 盤點財息兼收藍籌股　呢隻股息率超過8厘！
盤點財息兼收藍籌股　呢隻股息率超過8厘！
【職場增值】人工前景大不同　想轉做醫護　先分清登記護士註冊護士
【職場增值】人工前景大不同　想轉做醫護　先分清登記護士註冊護士