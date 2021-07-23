▲ 【ESG】瑞銀：奧運點燃綠色投資 看好3大投資主題

東京奧運會今天正式揭幕，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表《奧運會點燃綠色投資》報告，指奧運會展現了不少可持續發展方向，將帶動相關綠色投資主題的發展。報告又指，隨着日本加快疫苗接種、企業盈利強勁反彈及日圓持續弱勢，認為日股年內有望迎頭趕上，同時偏好日本及全球綠色相關投資主題。

報告列明今屆奧運會所採用的可持續發展措施，並加以說明瑞銀所看好的3大綠色投資主題，分別為清潔能源、廢物管理及綠色出行。

1. 清潔能源投資 料盈利年增長高達10%

近年不少各國積極發展可再生或清潔能源，希望藉此減少碳排放，減緩氣候變化。報告指出，奧運會是向世界展示推進綠色發展的最佳場地，不僅奧運聖火首次使用氫作為燃料，奧運村也全面採用可再生能源，場館設施利用生物質、太陽及氫發電，並以「碳補償」計劃協助奧運會達至淨零排放。

瑞銀指，清潔能源板塊在上半年回調過後，標普全球清潔能源指數的市盈率再次靠近長期歷史均值。現時行業焦點落在美國基建投資方案，當中包含清潔能源及應對氣候變化項目，雖然在政府落實細節前，相關板塊容易出現波動，但瑞銀認為這不影響行業的長期前景，預計清潔空氣和碳減排相關投資主題的盈利年增長約5%至10%。

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2. 監管或趨嚴厲 廢物管理需求殷切

報告指，奧運會目標99%採購的物品，都利用重複使用或回收材料所製成，舉例說，奧組委收集了超過610萬部舊手機及約7.9萬噸小型電子設備，從中提煉出的金屬，用以製造約5,000枚金、銀及銅獎牌。

瑞銀認為，在全球人口增長、工業化及城市化下，民眾生活水平提高，電子產品的生命周期愈來愈短，加劇環境污染問題。這趨勢將刺激廢料管理的需求，認為各國政府未來對廢物處理不斷收緊監管，行業也將更着重綠化措施，讓不少企業受益。

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3. 綠色出行漸普及 電動車生產鏈潛力無限

不少大型車廠為迎合市場需求，紛推出電動汽車。報告指，東京奧運會將使用到2,654輛汽車，當中至少90%為電動車，奧運村亦設有氫能充電站為車隊充電「加油」。

瑞銀認為，電動車供應鏈存在不少的投資機遇。在中國市場的助力下，亞洲電動車銷售在2020至2030年間的複合年增速估計達到36%，明顯高於歐洲及美國的23%及17%，這將驅動電池（中國內地、日本及南韓主導）、芯片（南韓及台灣地區主導）及原材料（中國內地及印尼主導）等需求，亞洲供應鏈同時受益於區域及國際車企的訂單。

責任編輯：李瑩

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