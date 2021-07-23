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Netflix上客放緩　說是競爭加劇　不如反思業務策略有否失焦

博客 14:05 2021/07/23

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疫情下，不少人留家中工作及娛樂，串流影片平台成為當時得令之選，美國的「Netflix」和「Disney+」更成為其中兩家增長最快速的平台，Netflix股價過去一年上升了近六成。不過，在本周公佈的季度業績中，Netflix淨增用戶人數創下十年新低紀錄，似乎反映了串流平台的好日子已經過去，未來要用新招繼續吸引用戶，才能維持增長勢頭。

Netflix淨增用戶人數創十年新低

Netflix剛公佈的第二季業績中，付費用戶按季只增長154萬個，整體付費用戶達到2.09億個。公司預計，第三季新增用戶數量會稍為加快至350萬個，但仍遜於分析師預期的586萬個。

疫情當然會影響Netflix的新客人數，觀乎近期Netflix也不缺話題作，例如《Too Hot To Handle》、《Sex Life》以及一系列自家投資的韓劇等，這都有效維持客戶的收看意欲，但似乎無助吸納新客。

大數據估計用戶喜好　反窒礙用戶新選擇

有分析曾指出，Netflix利用大數據分析用戶的收看習慣，一旦用戶點選收看某一類型的內容，系統便會在登入頁面中，長期推介類似的內容。這美其名是為用戶提供他們喜歡的內容，但實際上卻讓用戶無法收看其他新內容。

有評論便指出，根據Netflix的演算法，用戶只會不停看著同一批的內容，久而久之便會看厭了，之後覺得沒什麼好看便不再付費訂閱了。

市場競爭加劇　Netflix不再獨大

當然這只是一部分用戶的感受，但從實際新增用戶數字來看，Netflix在不斷加大投資製作內容，卻未能保持其高速用戶增長勢頭，這代表著市場競爭加劇，令用戶有更多選擇，Netflix也不再是獨一無二的平台。

就以Disney+來看，其獨有的內容組合已可吸納一批大男孩和幼童觀眾，Netflix只能以其他的內容去爭取用戶。當中其高管便說會製作內容供長者收看。

進軍遊戲市場　望刺激上客

不過，Netflix認為自家的殺手鐧是手機遊戲。公司坦言進軍手機遊戲市場，希望能刺激上客及留住用戶，而遊戲內容亦包括在現有月費內，不另收費。

公司更聘請了資深遊戲界人士 Mike Verdu出任相關部門的主管，向 COO 兼首席產品執行長 Greg Peters 匯報。Greg Peters 在第二季財報訪問中向投資者表示，Netflix 會以其原創電影節目以及電影來製作遊戲內容，除了推出一些全新遊戲外也計劃進行遊戲授權。

早前Netflix亦已預告會推出根據互動電影《Stranger Things 3： The Game》及《黑鏡：潘達斯奈基》來開發遊戲內容。

開發Podcast較符合本業

不過，遊戲與製作節目內容是折然不同的領域，遊戲講求的與用家互動的體驗，內容製作則以故事性為先。Netflix有能製作優質影視內容，不代表有能力開發一個吸引人長期在線的遊戲。

以薑餅人來看，Netflix開發Podcast內容還比較合理，畢竟可補現時內容只限娛樂的不足，可讓用戶收聽更多不同類的內容。

遊戲市場早已有霸主　Netflix未有優勢

事實上，現時市場上每年新推出的手機遊戲超過4萬款，但能夠跑出成為玩必玩兼課金的遊戲少之又少， 騰訊的食雞遊戲「絕地求生」自2018年推出以來便長玩長有，在去年仍然是收入最高的手機遊戲，排第二位也是騰訊的王者榮耀，第三則是很多香港人愛玩的Pokemon GO。這些遊戲都已成為了玩家們生活的一部分，玩家又有沒有時間花新丁Netflix 身上呢？

 

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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