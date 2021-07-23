豪華跑格混能房車　凌志 IS300h Ultimate

現今車壇中SUV獨佔鰲頭，細車款式最近也有突破，惟房車好像顯得比上不足、比下有餘，行政形象太深入民心，難免讓人感到卻步。不過最新改良版的凌志IS300h Ultimate，卻一洗典型的沉悶老套，如跑車般的賣相，叫車迷另眼相看。

凌志（Lexus）作為豐田的高階路綫，內外配備基本上不會失禮。IS以前置後驅、運動性能及獨特房跑設計，為旗下最具駕駛樂趣的車款，20多年來全球銷量累計超過100萬部。今次的Facelift版配備全新外形及車架，駕駛體驗進一步提升。

跑格造型極亮眼

第一眼看到IS300h，即覺得惡形惡相，霸氣盡現。車頭低重心設計，大玩家族式Spindle Grille鬼面罩，經過重新設計，採用3D立體浮雕，甚為搶眼。全新的LED頭燈「眼神」凌厲，LED尾燈則為一體貫穿式，標誌性的「剔號」鋒芒銳利。車頭、車側及車尾均有明顯的骨綫，車身流綫富動感，連輪廓也富運動味。

車廂配備相當齊全，電動冷暖皮座包裹，坐起來貼服舒適；支援Apple CarPlay的8吋輕觸式屏幕，可顯示混能系統運作，中控台更特設輕觸板，方便駕駛者操控。還有左右雙區恒溫冷氣、調校駕駛模式的金屬扭掣以及天窗等。全黑真皮設計踏實無華，勝在整體和諧自然。

儀錶板仍保留傳統指針款式，而且車上竟然有幾乎絕迹的CD機及實體時鐘，只有兩個USB位。如果有無綫充電位，並升級至數碼錶板，相信會更貼近時代。後座中間地台的中軸拱起幅度也甚高，減低舒適感。

▲ 三眼式遠近雙模式LED燈及L形日行燈，有型有款。

▲ 從側看流綫型車身相當利落。

▲ 車尾燈為一字型貫穿，充滿運動感。

改良結構增加穩定性

值得留意是，IS300h為首部凌志車款於有「亞洲紐布靈」之稱的豐田Shimoyama測試賽道上研發。山間的賽道地形複雜，斜坡多彎，真實模擬日常駕駛中有機會遇到的嚴苛地形。經過賽道上的調校，設計團隊追加了車架的焊點數量，重新設計金屬鈑件，改良從C柱到車側面的結構，減少噪音和震動。

同時導入Swing Valve吸震技術，進一步提升懸掛系統性能，能夠承受更高的過彎極限與轉向反應，加強行車穩定性。動力方面，重新編寫的油電控制系統，把這副最高輸出223匹的2.5公升直4混能引擎發揮得淋漓盡致。

▲ 皮軚盤握感不俗，而且軚感適中。

▲ 後座空間寬敞，亦有冷氣出風口，可惜中間的腳位少。

混能動力舒適平穩

IS300h的引擎配合電動馬達及E-CVT無段變速波箱，介入自然而無縫，不會有轉折突兀感，行車時極為暢順寧靜。沒有爆發性的加速力，但油門反應仍然敏捷積極，動力輸出飽滿。雖然外形Sporty，始終房車強調的是舒適感，這部車完全達標。

車廠首次為IS車系導入Lexus Safety System+主動式安全系統，備有6大安全功能：預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距巡航定速系統、綫道追蹤輔助系統、綫道偏離警示系統、智慧型高燈自動切換系統及泊車防碰撞輔助系統。駕駛時一偏離車道，軚盤即時微震示意。

在石澳山路走一轉，能感受到車架紮實穩定，指向性及過彎姿態直接靈活，沒有很強的車身傾側感，每個彎道也能輕鬆過渡，避震表現令人滿意，隔音亦做得不錯。駕駛IS300h，能讓人感到安心及四平八穩。在油價高企的年代，油耗低至6.4 L/100km，如果未有打算轉電動車，可會是不錯的選擇。

▲ 8吋輕觸式屏幕比以往推前，拉近駕駛者視綫。

▲ 2,494 c.c.直4自然吸氣引擎，配上電動馬達，提供充沛動力。

規格表

售價：$429,924

車型：4門5座位房車

引擎：2,494 c.c.直4自然吸氣引擎配電動馬達

馬力：181 PS/6,000 rpm，馬達143 PS，綜合馬力223 PS

扭力：221 Nm/4,200-5,400 rpm，馬達300 Nm

驅動：E-CVT無段變速波箱，後輪驅動

懸掛：雙願骨（前）/多連桿式（後）

車身長x闊x高：4,710 x 1,840 x 1,435mm

前／後軸輪距：2,800mm

車重：1,700-1,735 kg

0至100km/h加速：8.5秒

極速：200km/h

平均耗油量：6.4L/100km

查詢：Lexus Hong Kong（2820 4020）

查詢：Lexus Hong Kong（2820 4020）

