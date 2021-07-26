新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港杜莎夫人蠟像館：門票低至41折

香港杜莎夫人蠟像館趁暑假推出多款夏日限定套票及優惠，夏日雙人套票低至41折。

優惠 價格 套票／優惠內容 夏日優惠雙人套票 349元

（41折） 2張成人門票、VIP數碼照通行證、神秘小禮物乙份 食．玩．紛套票 成人：369元

小童：299元

（69折） 門票乙張、VIP數碼照通行證、金玡居指定麵餐1份 消費券優惠：

Tap & Go 成人：269元

小童：239元

（5折） 於官方網站購票渠道輸入優惠碼「summer2021」，即享「食．玩．紛套票」5折優惠 消費券優惠：

Wechat Pay 登入Wechat Pay電子優惠券平台，於正門售票處出示電子優惠券，購買門票即享「食．玩．紛套票」5折優惠 林俊傑優惠：輸入優惠碼「JJLINSANCTUARY」 178元

（59折） 輸入優惠碼「JJLINSANCTUARY」，9折購買套票，包括成人門票及VIP數碼照通行證

網上購票

2. MUJI無印良品：精選產品低至8折

由即日起至8月15日，MUJI無印良品舉行涼夏生活優惠，多款精選產品低至8折發售。

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優惠產品一覽

3. 千禧新世界香港酒店：「買一送一」度假之選

由即日起至2021年10月31日，千禧新世界香港酒店推出「買一送一」度假之選優惠。港人預訂一間客房，即可享有第二間相同級別客房免費住宿。

若於9月30日前入住，可獲3張價值100元的電子購物券，適用於K11 Art Mall的指定美容及時裝商戶。

另外，客人更可享額外禮遇：

免費享用房內自選電影服務

免費享用房內迷你酒吧之不含酒精飲品及小吃（每天補充）

延遲退房時間至下午3時（視乎房間供應情況而定）

餐飲8折優惠

免費WiFi

預訂網站

撰文：hket小編

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