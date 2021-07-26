【消費優惠】香港杜莎夫人蠟像館套票低至41折 MUJI精選產品低至8折
精明消費 07:00 2021/07/26
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 香港杜莎夫人蠟像館：門票低至41折
香港杜莎夫人蠟像館趁暑假推出多款夏日限定套票及優惠，夏日雙人套票低至41折。
|優惠
|價格
|套票／優惠內容
|夏日優惠雙人套票
|349元
（41折）
|2張成人門票、VIP數碼照通行證、神秘小禮物乙份
|食．玩．紛套票
|成人：369元
小童：299元
（69折）
|門票乙張、VIP數碼照通行證、金玡居指定麵餐1份
|消費券優惠：
Tap & Go
|成人：269元
小童：239元
（5折）
|於官方網站購票渠道輸入優惠碼「summer2021」，即享「食．玩．紛套票」5折優惠
|消費券優惠：
Wechat Pay
|登入Wechat Pay電子優惠券平台，於正門售票處出示電子優惠券，購買門票即享「食．玩．紛套票」5折優惠
|林俊傑優惠：輸入優惠碼「JJLINSANCTUARY」
|178元
（59折）
|輸入優惠碼「JJLINSANCTUARY」，9折購買套票，包括成人門票及VIP數碼照通行證
2. MUJI無印良品：精選產品低至8折
由即日起至8月15日，MUJI無印良品舉行涼夏生活優惠，多款精選產品低至8折發售。
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3. 千禧新世界香港酒店：「買一送一」度假之選
由即日起至2021年10月31日，千禧新世界香港酒店推出「買一送一」度假之選優惠。港人預訂一間客房，即可享有第二間相同級別客房免費住宿。
若於9月30日前入住，可獲3張價值100元的電子購物券，適用於K11 Art Mall的指定美容及時裝商戶。
另外，客人更可享額外禮遇：
- 免費享用房內自選電影服務
- 免費享用房內迷你酒吧之不含酒精飲品及小吃（每天補充）
- 延遲退房時間至下午3時（視乎房間供應情況而定）
- 餐飲8折優惠
- 免費WiFi
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選