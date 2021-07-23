【投資入門】每月定額投資積少成多　券商月供基金門檻低至500元

近日有銀行推出碎股交易服務，其實銀行或券商的月供投資計劃，同樣是採取買入碎股或較少的基金單位方式投資，讓資金不多的投資者，可保持穩定的投資習慣。不少因沒時間緊貼大市而鍾情投資基金，若有意每月作小額投資，各券商的門檻是多少？

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月供門檻低至500元

部分基金設最低認購額，入場門檻高至數萬元，要一筆過買入，並非人人能夠負擔，因此不少券商或資產管理公司均有設有月供計劃，採用「成本平均法」降低平均成本價，適合沒時間緊貼基金價格走勢，或資金較少的投資者。

券商提供月供基金計劃，每月最低供款額大多定為1,000元，以致富的500元最低。不過，投資者亦要留意開設月供計劃的門檻，以宏利為例，為啟動月供投資計劃，所選每項基金中每一類別須由2萬元的最低持有額開始，之後再可開始每月最低1,000元的月供計劃。

另外，由於各券商收取的認購費不同，部分銀行因應基金種類而定，除了認購費外，投資者亦要留意相關的轉換費、終止計劃費用及贖回費等開支。

【銀行月供基金計劃比較：按此】

■部分券商／資產管理公司月供基門檻及認購費■

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由於基金種類繁多，包括債券基金、股票基金及股債混合基金等，各回報及風險不同。投資者在選擇基金時，應先了解自己可承受的風險、該基金的風險評級、投資市場及回報等資料，因應投資需要而選擇。

責任編輯：李瑩

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